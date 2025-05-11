Akdeniz'de Göçmen Trajedisi: 3 Ölü - Son Dakika
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Akdeniz'de Göçmen Trajedisi: 3 Ölü

Lampedusa açıklarında göçmenleri taşıyan teknede 3 kişinin cesedi bulundu, 57 kişi kurtarıldı.

11.05.2025 16:03
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Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknedeki 57 kişi kurtarılırken, havasızlık ve susuzluktan öldüğü tahmin edilen 3 göçmenin cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Orta Akdeniz'de bir göçmen trajedisi daha yaşandı.

Dün İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında Akdeniz'i geçmeye çalışan 57 düzensiz göçmen, sivil toplum kuruluşunun (STK) gemisi Nadir tarafından kurtarılırken göçmenlerin bulunduğu tekneden 3 kişinin cesedi çıkarıldı.

Haberde, ölenlerden 2'sinin çocuk, birinin de 30'lu yaşlarda erkek olduğu ve açlık ve susuzluk nedeniyle öldüklerinin tahmin edildiği belirtildi.

Lampedusa'ya taşınan 57 kişilik göçmen grubunda 13 kadın ve 2 çocuk bulunduğu kaydedilen haberde, göçmenlerin Gambiya, Gana, Nijer, Sierra Leone, Nijerya ve Togolu olduğu aktarıldı.

Bu arada, Lampedusa Adası'na gece boyunca 236 düzensiz göçmenin ulaştığı ifade edildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkeye yılbaşından 9 Mayıs'a kadar denizi aşarak gelen göçmen sayısı 17 bin 890 oldu. Geçen yıl aynı dönemde gelen düzensiz göçmen sayısı ise 17 bin 698'di.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, yıl başından 8 Mayıs'a kadar olan dönemde, 378 düzensiz göçmen Orta Akdeniz'de kayboldu.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, göreve geldiği Ekim 2022'den bu yana, düzensiz göçmen gelişlerini önlemeye yönelik, STK gemilerinin kurtarma operasyonu icra etmesini güçleştirecek bazı yasal düzenlemelerden Afrika'daki menşe ve transit ülkelerle bir dizi ikili ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde anlaşmalar yapmaya kadar bazı adımlar atmıştı.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, 2023'ten bu yana İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle de faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerin kapasitelerinin çok üzerinde yüklü olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerden dolayı her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akdeniz'de Göçmen Trajedisi: 3 Ölü - Son Dakika

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