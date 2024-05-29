Akdeniz Üniversitesi'ndeki Tazelenme Üniversitesi'nden 110 Öğrenci Mezun Oldu - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi'ndeki Tazelenme Üniversitesi'nden 110 Öğrenci Mezun Oldu

Akdeniz Üniversitesi\'ndeki Tazelenme Üniversitesi\'nden 110 Öğrenci Mezun Oldu

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tazelenme Üniversitesi'nde eğitimlerini tamamlayan 110 öğrenci mezun oldu. Üniversitenin Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde, öğrencilere belgeleri takdim edildi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğrencileri tebrik ederek, Tazelenme Üniversitesi projesinin Türkiye genelinde yaygınlaştığını ve ülkeye örnek teşkil ettiğini belirtti. Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ise Tazelenme Üniversitesi'nin öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

29.05.2024 23:23
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Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki "Tazelenme Üniversitesi"nde eğitimini tamamlayan 110 öğrenci mezun oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) tarafından 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin üçüncü dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, buradaki konuşmasında, Türkiye'ye örnek olan üniversitenin büyük bir cesaret ve azim örneği gösterip ikinci baharlarını eğitime adayan öğrencilerini tebrik etti.

Üniversite olarak bu alanda öncü çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Özkan, "Üniversitemizde başlayan Tazelenme Üniversitesi projesi, Ege'den Malatya'ya kadar ülke genelinde yaygınlaştı. Ayrıca Spor Bilimleri Fakültemiz bünyesinde yaşlılarda egzersiz ve spor alanında çalışmalar başlattık. Ülkemizde ilk olan bu çalışma da Türkiye'ye örnek teşkil etti." diye konuştu.

Özkan, Tazelenme Üniversitesi projesinin hayata geçirilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Öğrenmenin yaşının olmadığına dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Sizler öğrenmenin yaşının olmadığını kanıtladınız. Hayatın her aşamasında yeni bilgiler edinmenin, yeni dostluklar kurmanın ve kişisel gelişim yolculuğunuzda yeni adımlar atmanın ne kadar değerli olduğunu gösterdiniz. Bugün eğitim sürecini tamamlamış olmanın ötesinde, azminiz, kararlılığınız ve öğrenmeye olan tutkunuzla hepimize ilham verdiniz. Bu noktaya gelmek için sarf ettiğiniz emek, gösterdiğiniz sabır ve azim için hepinizi tebrik ediyorum."

YAÇUMER ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ise Tazelenme Üniversitesinin topluma ve bireylere öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Projenin Türkiye'de yaygınlaşarak devam etmesini dileyen Tufan, "Tazelenme Üniversitesi ülkemizde her geçen gün yaygınlaşıyor. En son Muş Alparslan Üniversitesinde yeni kampüsümüz ve öğrencilerimizle buluştuk. Ardından Şırnak, Batman, Hakkari, Sivas, Malatya da dahil olacak. Dolayısıyla büyük bir ailenin bir parçası olarak sizleri mezuniyetinizde selamlamaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesi'ndeki Tazelenme Üniversitesi'nden 110 Öğrenci Mezun Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akdeniz Üniversitesi'ndeki Tazelenme Üniversitesi'nden 110 Öğrenci Mezun Oldu - Son Dakika
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