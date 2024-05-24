Akdeniz Üniversitesi Rektörü Kemer'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Kemer'de ziyaretlerde bulundu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Kemer\'de ziyaretlerde bulundu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kemer ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Özkan, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret ederek, başarılar diledi. Ayrıca, ilçedeki etki Denizcilik Fakültesi binasında incelemelerde bulundu ve Kemer Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti. Özkan, yapılan projelerin üniversiteye ve ilçeye fayda sağlamasını istedi.

24.05.2024 10:49
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kemer ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Özkan'a ilçedeki ziyaretlerinde, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen ve Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre eşlik etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret eden Özkan, yeniden belediye başkanı seçilen Topaloğlu'nu tebrik ederek, başarılar diledi.

Özkan ve beraberindekiler, ilçedeki etki Denizcilik Fakültesi binasında incelemelerde bulundu.

Fakülte binasının Akdeniz Üniversitesi'ne ait olduğunu belirten Özkan, bu alanda üniversiteye ve ilçeye yakışan bir planlama yaptıklarını dile getirdi.

Üniversitenin kentin en gözde kurumlarından biri olduğuna değinen Özkan, "Hiç kimse merak etmesin burası Akdeniz Üniversitesi'nin ve asla bırakmayacağız. Zaten daha fazla otelin Kemer'e katkısı olacağını düşünmüyorum. Aklımızda burası için birkaç proje var. Yapacağımız projenin üniversiteye de Kemer'e de faydası olsun istiyoruz. Kemer'de bilime, kültüre katkı koyacak bir çalışma olacak." diye konuştu.

Kemer Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni de ziyaret eden Özkan, Merkez Müdürü Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz'den ilçe ve çevresinde denizcilik alanında yapılan arkeolojik çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Özkan daha sonra Kemer Belediyesi ile imzalanan protokol sonrasında inşaatına başlanan Kemer Denizcilik Fakültesi ve yapımı süren 300 öğrenci kapasiteli yurt binasının inşaat alanını gezdi.

Kaynak: AA

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