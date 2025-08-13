Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre; elektrik arızası yaşayan bir zincir market sahibi, tamir için elektrik ustası Kadir Kayış'ı (41) çağırdı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Marketin bulunduğu bölgeye gelen Kayış, teçhizatsız bir şekilde direğe tırmandı. Direğin üst kısmına ulaştığında, temas ettiği kablodan akıma kapılan Kayış, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Çevredekiler büyük panik yaşarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kayış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan ustanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kadir Kayış'ın elektrik akımına kapıldıktan sonra yere çakılması ise cep telefonuna yansıdı. Herhangi bir ekipman olmadan beton direğe tırmanan Kayış, tepeye çıktığı sırada akıma kapıldı. Ustanın akıma kapılıp düştüğünü görenlerin ise çığlıklar arasında kaçıştığı gözlendi.

Yaşanan olay sonrası bölgeye giden Dicle Elektrik ekipleri, elektrik direği ile çevredeki evlerin elektrik akımında kaçak olup olmadığını kontrol etti.

MAHALLE MUHTARI "İHMAL" DEDİ

Yaşanan olayda ihmal olduğunu dile getiren Topdağı Mahalle Muhtarı Ömer Gürbüz, "Market sahibi bir elektrikçiyi getirdi. Direğe tırmandı. Adam akıma kapılarak yere düştü. Şu anda yoğun bakımda, ağır travma geçiriyor, hayati tehlikesi devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA, DHA