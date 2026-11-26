Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde, fosil yakıt yatırımlarının sürdürülmesine tepki gösterdi. Akın, "Hem fosil yakıtları 'Bu iklimin temel kriz konusu' olarak göreceksiniz hem de bununla ilgili yaptığınız çalışmaları destekleyecek, ayrıca teşvik edeceksiniz. Bu bir çelişki" dedi. Yeni Yol Grubu Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ise İznik ve Uluabat göllerindeki su kaybına, İkizgöl'deki tahribata ve Nilüfer Çayı'ndaki kirliliğe dikkati çekti.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, iklim krizinin fosil yakıt kullanımından kaynaklandığını, bu konuda somut adımlar atılmadığı sürece krizin önüne geçilemeyeceğini söyledi. İklim konusunu uzun yıllardır takip ettiğini ve geçen yıl Brezilya'nın Belém kentinde düzenlenen toplantıya da katıldığını anlatan Akın, şöyle devam etti:

"İklim meselesi artık dünyanın ortak meselesi. Ancak hala bu ülkede ve bu dünyada fosil yakıtların yüzde 85'i etkin. İklim krizinin sebebi konusunda bir önlem alınmazsa, bir gecikme ve durdurulma sağlanmazsa, adil bir geçiş ve demokratik iklim ihyası kurulamazsa bunun önüne geçilmesi mümkün değil. Sizlerin bu konuda yürüttüğü çalışmalar elbette önemli ama aynı zamanda dünyanın birçok ülkesi, özellikle Amerika, Rusya, Çin, Hindistan ve diğer ülkeler maalesef fosil yakıt konusunda ısrar ediyorlar."

Türkiye'de de fosil yakıt politikalarına ilişkin çelişkili bir yaklaşım bulunduğunu savunan Akın, Cumhurbaşkanı'nın COP31 açılışındaki açıklamalarına işaret etti. Akın, "Fosil yakıtlar konusunda ne kadar üstün başarı elde ettiklerini, petrol çıkarma konusunda ne kadar üstün başarı elde ettiklerini söylüyorlar. Bu aslında bir çelişki. Hem fosil yakıtları bu iklimin temel kriz konusu olarak göreceksiniz hem de bununla ilgili yaptığınız çalışmaları destekleyecek, ayrıca teşvik edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Akbelen başta olmak üzere kömürlü termik santraller konusunda yaşananlara dikkati çeken Akın, şöyle devam etti:

"Somut olarak hala bizim ülkemizde çevreye büyük tahribat yapan kömürlü termik santraller konusunda Akbelen'de ve diğer yerlerde devam eden bir durum var. Bu yapılırken bunun arasında iş birliği yapmak, tutum almak mümkün değil. Bunun artık önüne geçilmesi lazım. Biz elbette bir anda olamayacağını görüyoruz; bu ülkenin ve dünyanın enerjiye ihtiyacı var ama bu konuda somut adım atılmadığını ve aksine adım atma konusunda birikimleri teşvik ettiğini görüyoruz."

Akın, COP sürecinde fosil yakıtlardan çıkış konusunda alınan kararların geriye götürüldüğünü savunarak, 130 ülkenin ortak önerisinin ve Avrupa Birliği'nin desteğinin bulunduğu fosil yakıtlardan çıkış ifadesinin son öneride değiştirildiğini söyledi.

Akın, "Özellikle Suudi Arabistan, Rusya ve Hindistan'ın da galiba baskısıyla bu şekilde bu hale geldi. Tek başına sizin isteğinizle sınırlı olmadığının farkındayız. Çünkü uluslararası güçlerin artık bence bölgedeki savaşın temel sebebi enerji politikaları olduğunu biliyoruz. Bu enerji politikalarının yarattığı sonuca bağlı olarak da kimse bu ülkenin ve bu dünyanın geleceğini düşünmüyor, sadece karı düşünüyor" dedi.

COP31 kapsamında yapılan konuşmalara da değinen Akın, insanlığın kapitalist politikalar nedeniyle dünyayı sürdürülemez hale getirdiğine ilişkin değerlendirmelere katıldığını belirtti. Ancak Türkiye'nin uygulamalarının da bu eleştirilerle çeliştiğini savunan Akın, şunları söyledi:

"Dönelim kendi pratiğimize bakalım; aynı şeyi biz de yapıyoruz. Yani o vahşi kapitalist diye bahsettiğimiz COP politikalarının tamamını ulusal ve uluslararası şirketlerle beraber yaptığımız sözleşmelerle değerlendiriyoruz. COP'un başarısızlığını değil, COP'un başarısızlığı sırasında yaptığınız sözleşmelerle övünüyorsunuz. Bu şu anlama geliyor: Biz uluslararası sermayeyle iş birliği içerisinde bu süreçleri yapacağız diye taahhüt etmeye çalışıyorsunuz."

KORDU: "İKLİM POLİTİKALARINA AYRILAN KAYNAK YALNIZCA 801 MİLYON LİRA"

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesindeki kaynak dağılımını eleştirdi. Bakanlık için 640,6 milyar lira kaynak ayrıldığını belirten Kordu, bütçenin yüzde 88,05'inin transfer ödemelerinden oluştuğunu, iklimle ilgili ayrılan kaynağın ise 801 milyon lirada kaldığını söyledi.

Kordu, bütçenin yüzde 48,18'inin cari transferlere, yüzde 39,87'sinin sermaye transferlerine ayrıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Önemli bir bütçe Çevre Bakanlığı ama Çevre Bakanlığının kendisine ayırdığı kaynak, yani bütçe 640,6 milyar TL. Ancak bu bütçenin kalemlerine indirgendiğinde karşımıza çıkan tablo halkın ve doğanın ihtiyaçlarından biraz kopuk bir bütçe. Bütçenin yüzde 48,18'i cari transfere, yüzde 39,87'si sermaye transferlerine ayrılmış. Yani bakanlık bütçesinin tam yüzde 88,05'i transfer ödemelerinden oluşmakta. Burada çok açık bir çelişki var çünkü 640,6 milyar TL'lik bütçeden iklimle ilgili sadece 801 milyon lira ayrılmış durumda; yani binde 1,2'si neredeyse."

İklim krizinin etkilerine karşı ayrılan kaynağın yetersiz olduğunu savunan Kordu, maden ruhsatları, enerji projeleri ve ÇED onaylarının arttığını, buna karşılık ormanlar, meralar, zeytinlikler ve tarım alanları üzerindeki baskının sürdüğünü ifade etti.

Kordu, "Ülkede yaşanan kuraklık, orman yangınları, susuz kalan tarlalar düşünüldüğünde bu rakamın iklim politikasıyla ilgisi yok. İklimi görmezden gelenlerin, aslında iklimimizi krize sokanların sonuçları ortaya çıkıyor. Bütçede iklimin payı giderek düşüyor ama aynı zamanda maden ruhsatları büyüyor, enerji projeleri büyüyor, ÇED onaylarının rakamları giderek artıyor" dedi.

Bu politikaların halkın geçim alanlarını da etkilediğini belirten Kordu, "Halkın tarım alanları, geçim alanları hepsi büyük oranda el koyma politikasıyla şu an geliştiriliyor. Zaten yoğun bir göç politikası var. Dolayısıyla bu projelerin, ÇED'in de anlamsızlaşmasıyla beraber bu göç politikaları giderek daha fazla yaygınlaşıyor. Üstelik cinsiyet ayrımcılığının ortaya çıkardığı bazı gerçekler var; kadın yoksulluğu, toplumsal şiddet de buna bağlı olarak giderek büyüyor" diye konuştu.

Kordu, Antalya'da düzenlenen COP31'i önemli bir organizasyon olarak nitelendirirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dile getirdiği "barış, diyalog, uzlaşı, aksiyon" yaklaşımının Türkiye'de yurttaşlarla kurulamadığını savundu.

"COP31'İN SONUCU ÇOK DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

COP31 kapsamında düzenlenen Halkların İklim Zirvesi'nde dile getirilen eleştirilerin dikkate alınmadığını söyleyen Kordu, şunları kaydetti:

"Büyük bir emek var orada, gerçekten anlamlı bir organizasyon. Fakat ben şunu söylüyorum; siz bir üçlemeden bahsettiniz. Bu üçlemenin kendisini 'diyalog, uzlaşı, aksiyon' dediniz. 'Birbirimizi dinleyeceğiz' dediniz. 'Orada zemini büyüteceğiz, ortaklığı büyüteceğiz' dediniz. Önemli bir üçlemeydi bu ama bu üçlemenin kendisini kendi yurttaşınızla ortaklaştırmıyorsunuz Sayın Bakan. Siz bunları dikkate almadınız Sayın Bakan. Dikkate almadığınız için aslında ilk önce diyaloğu, uzlaşıyı kendi yurttaşınızla sağlamanız gerekiyordu. Sağlamadığınız gibi aksiyon dediğiniz, yani bizim de adına eylem dediğimiz, aslında alanlarımızda buna karşı çıktığımız zaman karşımıza jandarma çıktı, vatandaşın karşısına polis çıktı, tutuklamalar çıktı, zulüm çıktı. Bu üçlemenin kendisi önemli ama bunu önce kendi yurttaşınızla, kendi coğrafyanızda uygulasaydınız bugün belki iklim zirvesinde alternatif olarak orada düzenlenen eleştiriler dikkate alınsaydı belki bugün COP31'in sonucu çok daha farklı olabilir, böyle üzücü bir sonuç ortaya çıkmazdı. Çünkü fosil yakıttan çıkış diye bir projesi yok aslında Türkiye'nin, bunu çok iyi biliyoruz."

ATMACA: "BÜTÇEDEKİ ARTIŞ SADECE KONUT VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE HARCANACAK"

Yeni Yol Grubu Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ise Bakanlığın bütçesinde geçen yıla göre yüzde 29 artış olduğunu söyleyen Atmaca, bütçenin yüzde 85'inin kentsel dönüşüme ayrıldığını ifade etti. Atmaca, "İklim değişikliği ve şehircilikle ilgili bu görüntü, bu bakanlığın çevreye ve şehirciliğe verdiği önemi aslında ortaya koymuş oluyor. Yani bu artış sadece konut yapmaya ve kentsel dönüşüm projelerine harcanacak. Kentsel dönüşümü bir şehircilik yaklaşımı olarak görmüyorum; çünkü şehircilik ilkelerini ihlal eden uygulamalar var" diye konuştu.

Çevre sorunlarının başında göller, nehirler, hava ve toprak kirliliğinin geldiğini belirten Atmaca, Bursa'daki İznik Gölü'nün su seviyesindeki düşüşe dikkati çekti. DSİ ölçümleri ve uydu verilerinden yararlanılarak yapılan bir araştırmaya göre İznik Gölü'nün su seviyesinin 2014-2024 yılları arasında yılda 23 santimetre düştüğünü ve gölün yaklaşık 3 kilometrekarelik alan kaybettiğini belirten Atmaca, Cargill ve Gemlik Gübre fabrikalarının aşırı su çekiminin bu durumdaki etkisine işaret etti. Atmaca, göle bağlanması gereken nehirlerle ilgili de önlem alınmadığını söyledi.

Uluabat Gölü'ndeki küçülmeye de değinen Atmaca, Bursa Teknik Üniversitesi araştırmacılarının uydu görüntülerine dayanan çalışmalarına göre gölün su yüzeyinin 2002-2022 yılları arasında 136,1 kilometrekareden 119,5 kilometrekareye gerilediğini belirtti. Atmaca, Türkiye'deki diğer göllerin de benzer risklerle karşı karşıya olduğunu ifade ederek "Eğirdir, Beyşehir, Akşehir, Eber, Bafa, Burdur gölleri kuraklık riski altında. Ancak görüldü ki 2020-2025'te yaklaşık 72 milyon metreküplük su kaybı yaşandı" dedi.

Trabzon'daki Uzungöl'e ilişkin 2021 yılında açıklanan beş etaplı projeyi de gündeme getiren Atmaca, projenin kaç etabının tamamlandığını sordu. Atmaca, gölün küçülmeye devam ettiğini söyledi. Gümüşhane'de Torul ile Kürtün arasında bulunan 12 bin yıllık İkizgöl'ün de Bakanlığın görev döneminde izinli define kazısı nedeniyle bozulduğunu belirten Atmaca, kamuoyu tepkisinin ardından gölün doğal haline kavuşturulacağı ve çevresinin doğal sit alanı ilan edileceği yönünde açıklama yapıldığını hatırlattı. Atmaca, bu kapsamda açıklanan dört maddelik eylem planına rağmen gölün hala aynı durumda olduğunu savundu.

"NİLÜFER ÇAYI TAM BİR ÇEVRE FELAKETİ"

Bursa'daki Nilüfer Çayı'nın kirliliğine de dikkati çeken Atmaca, Bursa Valiliği'nin 2022 yılında yaptırdığı denetimde, 2021 yılında birden fazla noktadan atık suların arıtılmadan Nilüfer Çayı'na ve kollarına karıştığının belirlendiğini söyledi. Dere yatağının 86 ayrı noktasında evsel atık suların bulunduğunu belirten Atmaca, "Nilüfer Çayı tam bir çevre felaketi ve buna benzer birçok nehrimiz maalesef öyle" dedi.

Elazığ'daki Hazar Gölü'ne ilişkin de Bakanlığa soru önergesi verdiğini ancak henüz yanıt alamadığını söyleyen Atmaca, göle çamur taşınmasına ve kirliliğe yol açan taşkınlara karşı bir eylem planı bulunmadığını ifade etti. Atmaca, Bakanlığın 2023 yılı değerlendirmesinde 75 ilin su kirliliğini en önemli üç çevre sorunu arasında gösterdiğini belirterek, incelenen 498 su kaynağı ve ölçüm noktasının yüzde 39'unda evsel atık suların, yüzde 21'inde ise sanayi tesislerinden çıkan atık suların olası kirlilik nedenleri arasında yer aldığını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmalarında sanayi atıklarının Ergene Nehri'ni kirlettiğinin, Gediz Nehri'nin bazı kesimlerinde ise suyun çok kirli olduğunun ortaya konulduğunu söyleyen Atmaca, "Ergene, Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes havzalarında atık suların arıtılması için 2027 bütçesinde ne kadar ödenek ayrıldı, bunu da göremedik maalesef" ifadelerini kullandı.