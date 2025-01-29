AKPM'den Gazze İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
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AKPM'den Gazze İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı

AKPM, Gazze'deki insani krizin sona ermesi için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

29.01.2025 14:17
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Merkezi Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Gazze'de çocuk, kadın ve esirlere yönelik insani krize acilen son verilmesini talep eden önergeyi kabul etti.

AKPM Genel Kurulunda, "Gazze'de çocuk, kadın ve esirlerle ilgili insani krize acilen son verilmesini" talep eden önerge görüşüldü. Dün akşam yapılan oylamada önerge, 18 "hayır" oyuna karşı 90 "evet" oyuyla kabul edildi, 14 vekil ise çekimser oy kullandı.

Önergede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "hayal edilemez" bir insani krize neden olduğu kaydedilirken, 1 yılı aşkın sürede ölenlerin arasında sağlık ve insani yardım personelinin de bulunduğu belirtildi.

Sivillerin korunması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği vurgulanan önergede, bölgeye insani yardımın ulaşması için birçok erişim yolunun açılması istendi.

Önergede, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bölgede görevine devam edebilmesi gerektiği ifade edilerek, esirlerin serbest bırakılması beklentisine de yer verildi.

"Her gün 10 çocuk bir veya iki bacağını kaybediyor"

İrlandalı vekil Fiona O'Loughlin, AKPM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, dünyanın son 480 gün boyunca büyük acı ve işkenceye tanık olduğunu vurguladı.

O'Loughlin, İsrail'in Gazze'deki saldırıları kapsamında 15 aydır bölgenin her gün bombalandığını, yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan 47 binden fazla kişinin öldüğünü belirtti.

"Neredeyse, her gün 10 çocuk bir veya iki bacağını kaybediyor." diyen O'Loughlin, 20 bin Gazzeli çocuğun yetim kaldığını ifade etti.

O'Loughlin, Gazze Şeridi'ndeki kadın ve çocukların yüzde 96'sından fazlasının temel gıda ihtiyaçlarını gideremediğine dikkati çekerek, bölgeye daha fazla insani yardımın ulaşması gerektiğini bildirdi.

"Adalet olmadan barış sağlanamaz"

Portekiz vekil Edite Estrela ise Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ne kadar süreceğini bilmediğini kaydederek, "Ancak Filistinlilerin hayatlarını ve evlerini yeniden inşa etmek için barışa ihtiyaç duyduklarını biliyorum. Filistin'in kadınlarının ve çocuklarının barış içinde yaşama hakkı olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Estrela, bölgede şiddet ve yıkımlar olduğuna dikkati çekerek, kesintisiz bombalamaların ve sahadaki saldırıların çok fazla sivilin ölmesine neden olduğunu vurguladı.

Bu eylemlerin uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlali olduğunu söyleyen Estrela, bu çatışmanın kalıcı çözümünün, bunun derin nedenlerine değinmekten geçtiğini kaydetti.

Estrela, "Adalet olmadan barış sağlanamaz. Adalet ise insan hakları ve hukuk devletinden yana çalışmalar olmadan sağlanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

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