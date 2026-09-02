Aksaray'da elma toplarken arıdan korkup düşen çocuğun koluna demir saplandı - Son Dakika
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Aksaray'da elma toplarken arıdan korkup düşen çocuğun koluna demir saplandı

Aksaray\'da elma toplarken arıdan korkup düşen çocuğun koluna demir saplandı
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Aksaray Pınar Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde elma toplayan Muhammed E. (14), arıdan korkup düşünce sol koluna bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, kolundaki demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı ve ameliyatla demir çıkarıldı.

AKSARAY'da, evlerinin bahçesindeki ağaçtan elma toplarken arıdan korkup düşen Muhammed E.'nin (14) sol koluna, bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed E., evlerinin bahçesindeki ağaca çıkıp elma toplamaya başladı. Bu sırada arıdan korkan Muhammed E., dengesini kaybedip bahçe duvarındaki korkulukların üzerine düştü. Sol koluna demir saplanan Muhammed E., yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle kurtulan Muhammed E., kolundaki demir parçasıyla, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed E.'nin kolundaki demir parçası ameliyatla çıkarıldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da elma toplarken arıdan korkup düşen çocuğun koluna demir saplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da elma toplarken arıdan korkup düşen çocuğun koluna demir saplandı - Son Dakika
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