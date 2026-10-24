Otizmli kızının koruyucu annesi Bedia Pişkin: Herkes biyolojik çocuğuna ne kadar bakıyorsa biz de öyle bakacağız - Son Dakika
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Otizmli kızının koruyucu annesi Bedia Pişkin: Herkes biyolojik çocuğuna ne kadar bakıyorsa biz de öyle bakacağız

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Otizmli kızının koruyucu annesi Bedia Pişkin: Herkes biyolojik çocuğuna ne kadar bakıyorsa biz de öyle bakacağız
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Otizmli kızının koruyucu annesi Bedia Pişkin: Herkes biyolojik çocuğuna ne kadar bakıyorsa biz de öyle bakacağız
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Aksaray'da yaşayan Pişkin çifti, koruyucu aile başvurusu kabul edilince 2021'de 21 günlük Elif'i evlerine getirdi. Elif'e 2 yaşında ağır otizm teşhisi konuldu. Otizmi hiç bilmediğini, çok ağladığını anlatan Bedia Pişkin, eğitimlerden destek aldığını ve 5 yaşındaki kızındaki küçük gelişimlerin bile aileyi mutlu ettiğini söyledi.

Aksaray'da yaşayan Bedia Pişkin ve ailesi, 21 günlükken koruyucu aile olarak yanlarına aldıkları Elif'e 2 yıl sonra ağır otizm teşhisi konulmasının ardından, çocuğun eğitimine ve gelişimine katkı sağlamak, geleceğe daha güçlü hazırlanmasına destek olmak için sevgiyle emek veriyor.

21 GÜNLÜKKEN KAPILARINI AÇTILAR

İki çocuk sahibi Bedia (41) ile Mustafa Pişkin (48) çiftinin, koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yaptıkları başvuru kabul edildi.

Çiftin 2021'de henüz 21 günlükken evlerinin kapılarını açtığı Elif'e 2 yaşına geldiğinde otizm teşhisi konuldu.

Çocuğun gelişimi için ailesiyle uzmanlardan destek alan, eğitici videolar izleyen, kurslara giden ve çocukla daha fazla vakit geçiren Bedia Pişkin, anaokuluna giden Elif'in rehabilitasyon merkezindeki eğitimine de önem veriyor.

BİYOLOJİK ANNELERİN HİSSETTİĞİ HER ŞEYİ HİSSETTİM

Bedia Pişkin, AA muhabirine bir yakınlarının koruyucu aile olmasıyla kendilerinde de bir çocuğun hayatına dokunma fikrinin oluştuğunu söyledi.

Başvurudan bir süre sonra olumlu yanıt aldıklarını anlatan Pişkin, "Kuruma gittiğimizde bir bebek vardı karşımızda, çok tatlıydı. İlk görüşte kanımız kaynadı. Birkaç hafta süren işlemler bitince de bebeğimizi evimize getirdik." diye konuştu.

Pişkin, Elif'in de katılmasıyla ailelerindeki sevgiyi katladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Elif'i aile hekimine götürdüğümüzde bazı şeylerden şüphelendi. Tetkikler sonrası kızımıza otizm teşhisi konuldu. Kızımızla iki yıl hızlı ve güzel geçti. Özel bir çocuk olduğunu öğrendiğimizde üzüldük. O günden sonra otizmle mücadelemiz başladı. Ben otizm nedir bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu. Çok ağladım, çok sızlandım. Biyolojik annelerin hissettiği her şeyi hissettim. Çocuğumun büyüyünce ağır yükü nasıl kaldıracağını dert edindim. Pes etmemem gerekiyordu ve bunu biliyordum. 'Ne zamana kadar koruyucu ailesi olacaksınız?' diye soruyorlar. Ömrümüz yettiğince, herkes biyolojik çocuğuna ne zamana kadar bakıyorsa biz de öyle bakacağız."

KÜÇÜK GELİŞMELER AİLEYİ MUTLU EDİYOR

Otizmle ilgili eğitimlerin çok faydasını gördüğünü anlatan Pişkin, şu an 5 yaşında olan kızındaki ufak gelişimlerin bile kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Pişkin, ailecek kızlarını çok sevdiklerini vurgulayarak, "O da bizi çok seviyor. Ağabeyiyle çok iyi anlaşıyor." dedi.

Kaynak: AA
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