Aksaray\'da Midibüs Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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AKSARAY'da yolun karşısına geçmeye çalışan Selver Karataş (60) ve 2 yaşındaki torunu Damla Yağmur, servis midibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı duyup olay yerine gelen Abdullah Karataş, eşi ve torununun öldüğünü öğrenince "Torunumun babası da kısa süre önce öldü, ben ne yapayım şimdi" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Konutları 5'inci etapta meydana geldi. Çaban Mercan (65) yönetimindeki 68 S 07 65 plakalı servis midibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Selver Karataş ile torunu Damla Yağmur'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Damla Yağmur'un hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı hastaneye kaldırılan Selver Karataş da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayı duyup gelen Abdullah Karataş, eşi ve torununun öldüğü duyunca baygınlık geçirdi. Karataş polislere "Torunumun babası da kısa süre önce öldü, ben ne yapayım şimdi" diye gözyaşı döktü.

Öte yandan kazayı duyup hastaneye giden Gülizar Yağmur (32), anne ve çocuğunun öldüğünü öğrendi. Yağmur'un eşi Hüseyin Yağmur'un 1 yıl önce beyin kanaması geçirerek öldüğü öğrenildi. Gülizar Yağmur'un, eşi öldükten sonra ailesinin yanında 2 kızı ile kaldığı belirtildi.

Polis, servis şoförü Çaban Mercan'ı gözaltına aldı.