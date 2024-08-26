Aksaray\'da Otomobil Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı

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AKSARAY'da otomobiliyle seyir halinde iken önünü kesen motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Murat Abay (21), omzundan yaralandı. Abay hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şüphelileri arıyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Laleli Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Abay, yönetimindeki 16 FBD 32 plakalı otomobille seyir halindeyken 2 kişi üzerinde bulundukları motosikletle önünü kesti. Şüphelilerden biri motosikletten inip tabancayla Abay'ı sol omzundan vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Abay, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.