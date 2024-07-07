Aksaray'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, TIR ile otomobil çarpıştı ve 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın nasıl olduğuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

07.07.2024 23:49
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AKSARAY'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu TOKİ kavşağında meydana geldi. Osmaniye'den Ankara giden Emirhan Kahvecioğlu (27) yönetimindeki 80 AEY 160 plakalı otomobil, kavşakta Enes Günay (27) idaresindeki 01 EG 576 plakalı TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Emirhan Kahvecioğlu, eşi Hazal Kahvecioğlu (28), kızı Hazem Mina Kahvecioğlu (5), kayınvalidesi Nurgül Şahin (52), baldızı Deniz Şahin (15) ile kayınpederi Ali Asker Şahin (61) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

'BİZE NE OLDU?'

Yaralılardan Hazal Kahvecioğlu, müdahalede bulunan sağlık görevlilerine, "Annem nerede? Bize ne oldu? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Her tarafım ağrıyor. Babam nerede? Ne olur ses verin bana" sorularına cevap istedi. Sağlık ekipleri de yaralı kadını sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Enes Günay, polise "Yola çıkan aracı gördüm, fakat aracımda 27 ton yük vardı. Frene bastım, ama durmadı çarptım." diye kazanın nasıl olduğunu anlattı. Günay, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray\'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2\'si çocuk 6 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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