Akseki'de Mevsimin İlk Karı Düştü - Son Dakika
Akseki'de Mevsimin İlk Karı Düştü

09.10.2025 14:16
Antalya'nın Akseki ilçesindeki Göktepe ve Yıldız dağları, ilk kar örtüsüyle beyaza büründü.

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Çimi Mahallesi'ndeki 2 bin 560 rakımlı Göktepe ve Yıldız dağlarının zirveleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

KARTPOSTTALLIK MANZARALAR OLUŞTU

Yer yer birkaç santimetreye ulaşan kar kalınlığı, bölgeye kartpostallık bir görüntü kazandırdı. Yaylada yaşayanlar, mevsimin ilk karını görmenin sevincini yaşarken, karla kaplanan dağların manzarasını izleyerek fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: AA

Yıldız Dağları, Hava Durumu, antalya, Güncel, Akseki, Yaşam, Dünya, Doğa, kar

