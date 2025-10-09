Akseki\'de Mevsimin İlk Karı Düştü

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Çimi Mahallesi'ndeki 2 bin 560 rakımlı Göktepe ve Yıldız dağlarının zirveleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

KARTPOSTTALLIK MANZARALAR OLUŞTU

Yer yer birkaç santimetreye ulaşan kar kalınlığı, bölgeye kartpostallık bir görüntü kazandırdı. Yaylada yaşayanlar, mevsimin ilk karını görmenin sevincini yaşarken, karla kaplanan dağların manzarasını izleyerek fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.