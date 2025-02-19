Akyazı'ya Spor Merkezleri Yatırımı - Son Dakika
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Akyazı'ya Spor Merkezleri Yatırımı

Akyazı\'ya Spor Merkezleri Yatırımı

Akyazı'da üç mahalleye gençlik ve spor merkezleri için 65 milyon liralık yatırım onayı alındı.

19.02.2025 15:16
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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İnci, Akyazı ilçesinde 3 mahalleye gençlik ve spor merkezleri yapılmasına ilişkin yatırım sözü aldıklarını bildirdi.

İnci, yaptığı yazılı açıklamada, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a düzenledikleri ziyarette, Altındere, Küçücek ve Dokurcun mahallelerine toplam 65 milyon liralık gençlik ve spor merkezleri yatırımı için onay aldıklarını belirtti.

İlçedeki gençlerin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlamak amacıyla yatırım sözü aldıklarını aktaran İnci, "Gençlerimiz, bizim geleceğimiz. Onların en iyi şartlarda spor yapabilmesi, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Akyazı'mızın Altındere, Küçücek ve Dokurcun mahallelerine kazandıracağımız bu merkezler, gençlerimizin sağlıklı, donanımlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Soykan da planlanan yatırımın tarihi bir adım, ilçedeki gençler ve sporcular için büyük kazanım olacağını kaydetti.

Erenler'de "Spor ve Sanatta Başarı İş Birliğiyle Gelecek" protokolü imzalandı

Erenler Kaymakamı Günhan Yazar ve Belediye Başkanı Şenol Dinç tarafından "Spor ve Sanatta Başarı İş Birliğiyle Gelecek" konulu protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerde, sağlıklı ve hareketli yaşamın gereği olarak spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin çeşitliliği ve kalitesinin arttırılarak geniş kitlelere yayılmasının sağlanması, başarılı sporcuların yetiştirilmesi amacıyla işbirliği yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dinç, gençlerin spordaki başarılarının artmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, sporun, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını, başarıların geleceğe umutla bakılmasına olanak sağlandığını vurguladı.

Kaymakam Yazar da gençlerin spordaki başarılarının artmasının toplumda büyük kazanım olduğunu, sporun sadece fiziksel sağlığı değil aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve liderlik gibi önemli değerleri kazandırdığını anlattı.

Sakarya'da "Dünden Bugüne Sakarya Türküleri" konseri gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Takvimi'nin son programında "Dünden Bugüne Sakarya Türküleri" konseri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ziya Taşkent Konser Salonu'ndaki konserde Sakarya'nın unutulmaz türküleri halk müziği tutkunlarına sunuldu.

Müzik yönetmenliğini Doç. Dr. Mahir Mak'ın üstlendiği konserin genel sanat yönetmeni Prof. Dr. Sertan Demir olurken, koordinatörlüğünü Arşiv Görevlisi Mehmet Der gerçekleştirdi.

TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Korosu Ses Sanatçısı Mustafa Arı'nın da katılımıyla sahne alan sanatçılar, Sakarya'nın kültürel mirasını yansıtan türküleri icra etti.

Programda, Sakarya'nın kültürel mirasını yansıtan 15 eser yorumlanırken, izleyiciler zaman zaman hüzünlü, zaman zaman ise neşeli anlar yaşadı.

Kaynak: AA

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