Al Jazeera Muhabiri'ne Saldırı Kınandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Al Jazeera Muhabiri'ne Saldırı Kınandı

21.08.2025 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brüksel merkezli gazeteci örgütleri, Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'in ölümünü kınadı.

Brüksel merkezli uluslararası ve Belçikalı gazeteci örgütleri, Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'in İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmesini sert bir dille kınayarak, İsrail'in Gazze'de basına yönelik sistematik saldırılarına karşı uluslararası dayanışma çağrısı yaptı.

Brüksel merkezli yabancı basın mensuplarını temsil eden Uluslararası Basın Derneği (API) tarafından paylaşılan ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Belçika Gazeteciler Derneği (AJP), Flamanca Gazeteciler Birliği (VVJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), RTBF Gazeteciler Sendikası (SDJ-RTBF) ve Filistin Gazeteciler Sendikasının imzasını taşıyan yazılı açıklamada 10 Ağustos'ta Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'in (Anas Al-Sharif) İsrail hava saldırısında öldürülmesinin kınandığı bildirildi.

Açıklamada, "Eş-Şerif, bölgede yoğunlaşan bombardımanları takip ettiği bir günün ardından, basın mensuplarının kullandığı çadırda hedef alınan altı gazeteci ve medya çalışanından biri olmuştu. Eş-Şerif, savaşın başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de görev yaparken hayatını kaybeden en az 212 Filistinli gazeteciden biri olarak kayıtlara geçti." denildi.

Basın yelekleriyle sahada görev yapan gazetecilerin hedef alınmasının İsrail hükümetinin "bağımsız haberciliği susturmaya ve savaş suçlarının belgelenmesini engellemeye dönük bilinçli bir stratejisi" olarak nitelendirildiği açıklamada, saldırıların "dolaylı" değil, "doğrudan basın özgürlüğünü hedef alan kasıtlı eylemler" olduğu vurgulandı.

Açıklamada "Üstünlükçü ve militarist aşırı sağın hakim olduğu İsrail hükümeti, bu suikastların ahlaki ve siyasi sorumluluğunu taşımaktadır. Basına yönelik saldırılar ulusal güvenlik bahanesiyle mazur görülemez." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'ye yabancı medya erişiminin tamamen engellendiği, sahadaki bilgi akışının yalnızca Gazzeli gazeteciler ve yardım görevlilerinin tanıklıklarıyla sağlandığının hatırlatıldığı açıklamada, "Bu mücadele yalnızca Gazze'ye dair değil, dünya genelindeki tüm demokrasi savunucularını ilgilendiren bir meseledir." değerlendirilmesi yapıldı.

Destek gösterisi çağrısı

Açıklamada, ayrıca 26 Ağustos Salı günü yerel saatle 11.30'da Brüksel'in Mont des Arts Meydanı'nda bu konuda bir destek gösterisi için bir araya gelme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Brüksel, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Al Jazeera Muhabiri'ne Saldırı Kınandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti
Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar
Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 17:49:25. #7.11#
SON DAKİKA: Al Jazeera Muhabiri'ne Saldırı Kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.