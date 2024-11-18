Alanya Belediyesi'nden Tarihi Miras Projesine Ödül

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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi'nin Alanya Kalesi'nde devam eden Makbule Hanım Konağı Projesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda 'Proje Ödülü' kazandı.

Alanya Kalesi'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girebilmesi için Alanya Belediyesi öncülüğünde yürütülen başvuru dosyası hazırlama süreci devam ediyor. Türkiye genelinde 469 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 23'üncü kez düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'na Alanya Belediyesi iki proje ile başvurdu. Belediye tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği Makbule Hanım Konağı Projesi yarışmada 'Proje Ödülü'ne kayık görüldü.

Kalenin odak noktalarından birisi olan, ziyaretçi yoğunluğunun fazla olduğu bir konumda yer alan Makbule Hanım Konağı, Alanya Kalesi'nde geleneksel konut dokusunun kültür varlığı niteliğindeki önemli örneklerinden biri olarak görülüyor. 20'nci yüzyılın ilk yarısında inşa edildiği tahmin edilen 2 katlı yapı, Alanya Belediyesi tarafından tadilat edilerek, yöresel mutfak lezzetlerinin tanıtıldığı Alanya Mutfak Kültürü Evi'ndeki gibi benzeri bir işlevi barındırması planlanıyor.

Alanya Kalesi'nde trafik yoğunluğunun ve çevre kirliliğinin azaltılmasına, yayalaştırma alternatiflerinin çoğaltılmasına yardımcı olmak ve aynı zamanda Alanya Kalesi'ndeki tarihi ve doğal sit alanlarının birlikte uygun şekilde değerlendirilerek canlandırılmasına katkıda bulunması amacıyla planlanan projenin uygulaması, Alanya Belediyesi tarafından devam ediyor. Yarışmaya gönderilen projelerden olan Alanya Kalesi Tophane Mahallesi Yürüyüş Yolları Düzenleme Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların, ilk etabı tamamlandı.