Alanya Belediyesi Sokak Hayvanlarına Özveriyle Hizmet Veriyor

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sokak hayvanlarına sahip çıkan Alanya Belediyesi can dostlarımıza gereken hizmeti vermek için büyük bir özveriyle çalışmalarına sürdürüyor. Yıllık 4 bine yakın hayvanımızı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediyoruz dedi.

Demirtaş Mahallesi'nde 24 saat aralıksız hizmet veren Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde idareci, 2 veteriner hekim, tekniker, bilgi işlem görevlisi, danışman ile 8 bakım ve beslenme personeli görev yapıyor. 500 hayvan kapasiteli tesiste her türlü tedavi ve gözlem hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştiriliyor. 2022 yılında Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 20 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Köpek Bahçesi ve Doğal Yaşam Alanı Ünitesi de Türkiye'de birçok örneği bulunmasına rağmen en kapsamlı ve en büyük yaşam alanı olma unvanını elinde bulunduruyor.

EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Merkez sadece tedavi ve bakım sağlamakla kalmayıp, okullardan gelen öğrencilere seminerler ve geziler düzenleyerek hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci aşılamaya yönelik eğitim çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor. Bu sayede genç nesillere hayvanlara karşı duyarlılık kazandırılıyor ve bilinçli bir toplum oluşturulması hedefleniyor.

HIZLI MÜDAHALE EKİPLERİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda zarar gören hayvanlara anında müdahalede bulunuyor. Çözüm Masası aracılığıyla ve doğrudan Veteriner İşleri'ne gelen talepler doğrultusunda bakıma muhtaç sokak hayvanlarının yardımına koşan ekipler, hızlı şekilde tedavilerini gerçekleştirerek, sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile yapılan anlaşma doğrultusunda, sahada zarar gören yaban hayvanları da tedavi edilerek, doğal yaşam alanlarına geri kazandırılıyor.

BESLENME NOKTALARINDA REKOR

Alanya Belediyesi kent genelinde oluşturduğu 172 mamamatik beslenme noktası ile kilometre başına en çok sokak hayvanı beslenme noktası olan şehirlerden biri olma özelliğini elinde bulunduruyor. Sokak hayvanlarına yaz- kış beslenme sorunu çektirilmeyerek, yılda 130 ton kuru ve yaş mama desteği sağlanıyor.

MOBİL KISIRLAŞTIMA ARACI

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün sahada popülasyonu kontrol altına alma ve kısırlaştırma, aşılama ve tedavi çalışmaları için kullanılan Mobil Kısırlaştırma Aracı, şehir merkezi, kırsal bölgeler ve yaylalarda etkin bir şekilde hizmet veriyor. Aylık periyotlarla sokak hayvanlarının yanında olan araç; zaman ve mekan dinlemeden çalışmalarına devam

CAN DOSTLARINA YILDA 250 YUVA

Alanya Belediyesi'nin sahiplendirme ve rehabilitasyon çalışmaları sayesinde her yıl ortalama 250 civarında sokak hayvanı gerçek yuvaya kavuşturuluyor. Sahiplendirilen hayvanların takibi düzenli olarak yapılırken, yeni yuvalarında sağlıklı yaşamaları için her türlü destek de sağlanıyor.

KÖPEK BAHÇESİ VE DOĞAL YAŞAM ALANI

2022 yılında Alanya Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar arasında dikkat çeken bir diğer proje ise 20 bin metrekarelik alana sahip Köpek Bahçesi ve Doğal Yaşam Alanı oldu. Yetkililer bu alanın, Türkiye'deki birçok benzer projeden ayrılarak, en kapsamlı alan olduğunu ifade etti.

YÜCEL 4 BİNE YAKIN HAYVANI TEDAVİ EDİYORUZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Rehabilitasyon Merkezi'nde 4 bine yakın hayvanın tedavisinin yapıldığını belirtti. Yücel, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ülke çapında örnek gösterilen proje ve çalışmaları ile Alanya genelinde can dostlarımızın sağlıklı ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Belediyesi 'hayvan dostu belediyecilik' anlayışıyla sosyal sorumluluk ilkelerinin yanı sıra can dostlarının refahı için örnek çalışmalar göstermeye devam ediyor. Sokak hayvanlarına sahip çıkan Alanya Belediyesi can dostlarımıza gereken hizmeti vermek için büyük bir özveriyle çalışmalarına sürdürüyor. Neredeyse yıllık 4 bine yakın hayvanımızı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediyoruz diye konuştu.