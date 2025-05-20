Alanya'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Alanya'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Alanya'da kortej yürüyüşü ve Gökhan Özen konseri ile coşku içinde kutlandı. Yaklaşık 60 bin vatandaş Türk bayraklarıyla bayram havasını yaşadı.

20.05.2025 10:01  Güncelleme: 10:59
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(ANTALYA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Alanya'da coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı önünden Kortej Yürüyüşü ile başlayan kutlamalar, Eski Belediye Binası arkasındaki Gökhan Özen konseri ile devam etti. Yaklaşık 60 bin vatandaş, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde unutulmaz bir bayram yaşadı.

Alanya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Kortej Yürüyüşü ile başladı. Atatürk Anıtı önünde başlayan Kortej Yürüyüşü'ne, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş, protokol üyelerinin meşale yakması ile başladı. Vatandaşlar Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde büyük bir coşku ile yürüyüşü gerçekleştirdi. Atatürk Caddesi ve İskele Caddesi güzergahında yapılan yürüyüş, Eski Belediye Binası arkasında son buldu.

Festivalin açılış konuşmasını Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan yaptı. Tüm gençlerin bayramını kutlayan Özcan, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Konser öncesi Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

Alanı dolduran kalabalığa seslenen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sözlerine yurtlarda kalan öğrencilere müjdeli bir haber vererek başladı ve konser sonuna kadar öğrencilere izin alındığını belirtti. Alkışlar eşliğinde konuşmasını sürdüren Başkan Özçelik, "Sevgili gençler ve gençliğin coşkusunu yüreğinde taşıyan güzel insanlar. Hepinize gönülden selamlarımı sunuyorum. Bugün sıradan bir gün değil. Bugün, bir milletin kaderini değiştiren büyük uyanışın yıldönümü. Tam 106 yıl önce, Samsun'da yakılan ilk kıvılcımla, Türk milleti, bağımsızlık meşalesini eline aldı ve o kıvılcım koskoca bir milleti ayağa kaldırdı" ifadelerini kullandı.

"Alanya burada, gençlik burada, Türkiye burada"

Özçelik, şöyle devam etti:

"19 Mayıs, bir tarihten çok daha fazlasıdır. Karanlığa atılan ilk adım, umutsuzluğa inat bir uyanış, esarete karşı dimdik duran bir duruştur. Bugün tam da burada, Alanya sokaklarında yankılanan her marşta, gençlerimizin gözlerindeki ışıkta, Atatürk'ün emanetine sahip çıkan milletimizin sesi var ve biz o sesi ne geçmişte susturduk ne bugün sustururuz ne de yarın susturulmasına izin veririz. Ulu Önder Gazi Mustafa Atatürk diyor ki; 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz' ve işte o istikbal burada. Alanya burada, gençlik burada, Türkiye burada."

Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine sorulduğunda doğum gününü 19 Mayıs olarak beyan etmesini hatırlatan Özçelik, "Bugün, burada Atamızın doğum gününü de kutluyoruz. Şimdi güçlü bir sesle haykıralım: Atam, emanetin emanetimizdir, sonsuza kadar izindeyiz. Sizler sadece bugünün değil, yarının da umudusunuz ve biz o geleceği omuz omuza, yürek yüreğe inşa edeceğiz. Bu anlamlı gecede; Cumhuriyetimizin aydınlık yolunda yürüyen herkese, teşekkür ediyorum. Nice 19 Mayıslara. Yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet gençleri. Ne mutlu Türk'üm diyene" diye konuştu.

Başkan Özçelik'in ardından sahneye sevilen sanatçı Gökhan Özen çıktı. Konser alanını dolduran 60 bin kişi, ünlü sanatçının en sevilen şarkıları eşliğinde unutulmaz dakikalar geçirdi. Hep birlikte söylenen şarkılar eşliğinde devam eden konser geç saatlere kadar sürdü. Gökhan Özen ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, birlikte seyircilerin arasına girerek vatandaşlarla kucaklaştılar; ALKÜ Müzik Öğretmenliği Gençlik Korosunun da katılımıyla 10. Yıl Marşı'nı birlikte seslendirdiler. Coşku dolu anlara vatandaşlar da eşlik etti.

Başkan Özçelik, ünlü sanatçıya Alanya çiçeklerinden bir buket ve sanatçı Merve Karlı imzalı Minyatürlerle Alanya Tablosu hediye etti. Gökhan Özen de Başkan Özçelik'e Cumhurbaşkanlığı Orkestrası tarafından 1930 yılında Şef Bay Zeki idaresinde kaydedilen İstiklal Marşı'nın ilk plaklarından birini hediye etti. Hediye karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Özçelik, "Gökhan Bey bizi ziyaret etmişti ve o gün muhakkak kendisini Alanya halkı ile buluşturmamız gerek demiştim. O da bizi kırmadı ve birçok teklifi reddederek buraya geldi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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