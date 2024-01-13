 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turistler kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turistler kurtarıldı

Alanya'nın Kleopatra Plajı'nda denize giren Polonya uyruklu turistlerden G.T.K. ve arkadaşı boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kurtarılan turistlerden G.T.K. hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis tarafından inceleme başlatıldı.

Alanya\'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turistler kurtarıldı
13.01.2024 - 20:16,
Abone Ol

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Polonya uyruklu G.T.K. (54) ve arkadaşı, çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, hastaneye kaldırılan G.T.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kleopatra Plajı'nda meydana geldi. Denize giren Polonya uyruklu G.T.K ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan turistlerden G.T.K. ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, arkadaşına ise ayakta müdahale edildi. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan G.T.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, iki turistin çevredekiler tarafından kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Polonya, Alanya, Kurtarma, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turistler kurtarıldı - Son Dakika


19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23
Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:03
Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular

Son Dakika
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
17:03 Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
17:01 Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 20:22:40. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turistler kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement