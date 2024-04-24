Alanya'da duvara asılı cezalı otomobile teklif yağıyor - Son Dakika
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Alanya'da duvara asılı cezalı otomobile teklif yağıyor

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Alanya'da yaşayan bir sürücü, 3 ay önce yaptığı kazaya sinirlenerek otomobilini evinin duvarına asıp cezalandırdı. Asılı halde duran araca çevreden ilgi büyük olurken, araç sahibi ise satmayı düşünmediğini ve birçok teklif aldığını belirtti.

24.04.2024 11:57
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Alanya'da duvara asılı cezalı otomobile teklif yağıyor

3 ay önce yaptığı kazaya sinirlenen sürücü otomobilini 2 katlı evin duvarına asıp cezalandırdı

Aracın sahibi Mehmet Aydın:

"1 milyon Euro versen arabayı vermem dedim"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan vatandaşın yaptığı trafik kazası sonrası ceza olarak yaşadığı evin duvarına astığı otomobil yaklaşık 3 aydır aynı şekilde duruyor. Çevreden geçen vatandaşlar asılı halde duran aracı ilk kez gördüklerini belirtirken, araç sahibi ise otomobil için çok sayıda teklif geldiğini ancak satmayı düşünmediğini söyledi.

Sugözü Mahallesi'ndeki iki katlı apartmanda yaşayan Mehmet Aydın isimli vatandaş, yaklaşık 3 ay önce kazaya karışan otomobilini ceza olarak evinin duvarına astı. Otomobil, vinç yardımıyla ön bölgesinden yukarı bakacak şekilde duvara asılı halde sergileniyor. Fileyle etrafının kapatıldığı aracın ilginç görüntüsü çevredeki vatandaşların ilgisini çekiyor. Aracın asılı olduğu sokaktan geçen bazı vatandaşlar ise gördükleri manzaraya anlam veremiyor.

"Ben böyle bir şeyi ilk kez gördüm"

Aracın asılı olduğu evin sokağından geçen Muzaffer Süs isimli bir vatandaş aracın o halini gördüğünde şaşırdığını belirtti. Süs, hayatında ilk kez asılı bir araçla karşılaştığını dile getirerek, "Ben de arabayla ilgilenen birisi olduğum için arabayı böyle görünce dikkatimi çekti. Düzeltme amaçlı mı hobi amaçlı mı ne için astığını bende öğrenmek istiyorum, merak ediyorum. Ben böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Ben o kadar araba işi içindeyim, arabanın bu şekilde ikinci kata kadar asıldığını ilk kez görüyorum" diye konuştu.

"1 milyon Euro versen arabayı vermem dedim"

Zaman zaman duvarda asılı olan aracın ses sistemini açarak müzik dinleyen Mehmet Aydın ise yurt dışından aracı görmeye gelenlerin olduğunu ifade ederek, "Gelen giden çok. İran, Irak, Almanya'dan fotoğraf çekilmeye geliyorlar. İzmir'den buraya yaklaşık 300 araba geldi. Gelip bakıyorlar, hoşlarına gidiyor. Arabayı sat diyorlar, satmam diyorum. 1 milyon Euro versen arabayı vermem dedim. Çünkü dursun burada ben ona dersi vereceğim. En az 2 yıl kalacak ama uzayabilir. Uzama şansı yüzde 80. Çocuklar istiyor, anne babası getiriyor onları. Çok gelen var. Milletin dikkatini çekiyor. Niye astın diyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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