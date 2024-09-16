Kum zambaklarını koparmanın cezası 387 bin TL - Son Dakika
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Kum zambaklarını koparmanın cezası 387 bin TL

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Nesli tükenmekte olan kum zambakları, Alanya'da koruma altına alındı. Cezalar yükseldi.

16.09.2024 13:35
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Antalya'nın Alanya ilçesinde nesli tükenmekte olan endemik kum zambakları, sahilleri süslemeye başladı. Koparanlara 387 bin 141 TL'ye kadar ceza kesilen bu nadide çiçekler, çevreciler tarafından etrafına taş ve çitler çevrilerek koruma altına alındı. Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından dünyada nadir rastlanması ve neslinin tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altına alınan 'kum zambağı (Pancratium maritimum)', Alanya'nın çeşitleri bölgelerindeki sahilleri süslemeye başladı. Koparmanın ve soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının geçen sene 244 bin 315 TL olan cezası ise bu sene 387 bin 141 TL'ye yükselen kum zambakları özellikle Yeşilöz Sahili'nde boy gösterdi. Yeşilöz Sahili'nde gün doğumu ile birlikte izlemesi keyif veren kum zambaklarının etrafına bazı çevreciler tarafından taş ve çitler çevrilerek daha güvenli hale getirdi.

"BU SAHİLİ YAKLAŞIK 18 YILDIR KORUMAYA ÇALIŞIYORUM"

Bölgede gönüllü olarak aralıksız nöbet tutan çevreci Güldane Şahin, kum zambaklarını korumak için mücadele ettiklerini söyledi. Şahin, "Burada yıllardır caretta caretta ve kum zambaklarını korumaya çalışıyoruz. Şu anda kum zambakları çok güzel şekilde açtılar. Kızgın kumlar içinde gelin gibi duruyorlar. Bu sahili yaklaşık 18 yıldır korumaya çalışıyorum ama daha profesyonel korunması gerektiğini buradan bütün yetkililere iletiyorum. Ayrıca Alanya Doğa Koruma Şefliği caretta caretta için koruma kafesleri, kum zambakları için de şerit ve çıtalar veriyor. Biz bu verdikleri malzemelerle çitler yaparak kum zambaklarımızı kurumaya çalışıyoruz. Lütfen hep beraber bu endemik bitkilerimizi koruyalım, doğamız bizim hayat sigortamızdır" dedi.

Kum zambaklarını koparmanın cezası 387 bin TL
Kaynak: İHA

Yeşilöz, Güncel, Alanya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kum zambaklarını koparmanın cezası 387 bin TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sefer Gündüz:
    Karasu kocaali belediyeleri uyumayın da sahip çıkın kum zambaklarına !!!! 7 1 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN:
    sinop akliman sahilinde de kum zambakları var ve hiçbir şekilde korunmuyor malesef 2 1 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Bu değerli çiçeğimizin korunması için verdiğiniz değeri uyguladığınız büyük para cezayı birde diğer ceza işleyen para cezalarında uygulasanız 1 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    tabi tabiii beklee 0 0 Yanıtla
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