Alanya\'da Yangın: 4 İşçi Kurtarıldı, 1\'i Yoğun Bakımda

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün, otele dönüştürülme çalışması yapılan 12 katlı binada çıkan yangının yol açtığı zarar, görüntülendi. Binada yangın sonrası zemin, 1 ve 2'nci katların ciddi zarar gördüğü, buralarda istifli yatak ve mobilyaların tamamen yandığı, üst katlarda ise yoğun duman nedeniyle is oluştuğu görüldü. Kurtarılan 4 işçiden 1'i yoğun bakıma alınırken, düşerek yaralanan itfaiye eri taburcu edildi. Alevlerin arasından kurtarılan kedinin tedavisi ise sürüyor.

Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'ndeki konut olarak inşa edilip, otele dönüştürülme çalışması yapılan 12 katlı binada, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Binanın 1'inci katında kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların yatak ve elyaf gibi yanıcı malzemelere sıçramasıyla çıkan yangın, alandaki diğer yanıcı maddelerin de etkisiyle hızla yayıldı. Yangın sırasında 4 işçi katlarda mahsur kaldı. Alevlere ilk müdahaleyi işçiler yangın tüpleriyle yapmaya çalıştı. Yangının büyüyerek diğer katlara da yayılması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

4 İŞÇİ KURTARILDI

Yoğun duman ve alevlerin sardığı inşaatta mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçilerden 3'ü hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, diğer işçiye ise ayakta müdahale edildi. Yangına müdahale sırasında yüksekten düşme sonucu yaralanan itfaiye eri de hastaneye götürüldü.Emniyet ve jandarma birimleri toplam 39 ekip ve 102 personelle bölgedeki güvenliği sağlarken, 2 TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 14 itfaiye aracı ve 35 personel, Alanya Belediyesi'ne bağlı 6 su tankeri ve 6 personel, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 araç ve 12 personel ve ASAT'a ait 1 su tankeri yangına müdahale etti. Zabıta ekipleri 13 araç ve 50 personelle tahliye ve çevre düzenini koordine etti, AFAD 2 ekip ve 4 personel, UMKE 1 ekip ve 2 personelle sağlık desteği verdi. Kızılay 3 araçla lojistik destek sağladı. Hastanelere bağlı 4 ambulans olay yerinde müdahaleye hazır bekletildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sayesinde yangın saat 19.00 sıralarında söndürüldü.

İŞÇİLERDEN BİRİ YOĞUN BAKIMDA

Hastanede tedavisi süren 3 işçiden 1'nin yoğun bakımda olduğu belirtildi. Yüksekten düşme sonucu yaralanan itfaiye eri ise hastanedeki müdahale sonrası taburcu edildi. Diğer yandan yangında itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen kedi, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedaviye alındı. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hasan Sağlamer, Bu güzel kedimizin genel seyri iyi yönde ilerliyor. Dün gece boyunca oksijen desteği sağlandı. Sabah itibarıyla yeme içmeye başladı, her ihtimale karşı 48 saatlik sürecin geçmesini bekliyoruz dedi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yangına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, iş güvenliği eksikliği iddialarına ilişkin hazırlanan raporun beklendiği kaydedildi. Maddi hasarın tespiti için çalışmalar sürerken, yangın nedeniyle oluşan zarar da görüntülendi. İnşaatın özellikle zemin, 1'inci ve 2'nci katlarının büyük zarar gördüğü, buralarda depolanan yatak ve mobilyaların da tamamen yandığı, üst katlarda ise yoğun duman nedeniyle is oluştuğu tespit edildi.