Alanya'da İsveçli turist otel odasında ölü bulundu
Alanya'da İsveçli turist otel odasında ölü bulundu

16.05.2026 18:01  Güncelleme: 18:54
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan 46 yaşındaki İsveç uyruklu Svetlana Natalia Linder, odasında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri turistin hayatını kaybettiğini belirledi, cenaze otopsiye gönderildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi Taşçıali Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi.

ODADA HAREKETSİZ BULUNDU 

Edinilen bilgilere göre, otelde konaklayan İsveç uyruklu Svetlana Natalia Linder'den (46) bir süre haber alamayan otel personeli, durumu kontrol etmek amacıyla odasına girdi. Linder'i yatakta hareketsiz halde bulan çalışanlar, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ 

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, 46 yaşındaki İsveçli kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

MORGA KALDIRILDI 

Olay yeri inceleme ekiplerinin odada gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından, Svetlana Natalia Linder'in cansız bedeni otopsi yapılmak ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Antalya, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 18:59:33.
