Alanya\'da İsveçli turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde konaklayan 46 yaşındaki İsveç uyruklu Svetlana Natalia Linder, odasında ölü bulundu. Otel personelinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi Taşçıali Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi.

ODADA HAREKETSİZ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, otelde konaklayan İsveç uyruklu Svetlana Natalia Linder'den (46) bir süre haber alamayan otel personeli, durumu kontrol etmek amacıyla odasına girdi. Linder'i yatakta hareketsiz halde bulan çalışanlar, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, 46 yaşındaki İsveçli kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin odada gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından, Svetlana Natalia Linder'in cansız bedeni otopsi yapılmak ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.