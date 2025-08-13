Albanese'den Gazze Açıklaması

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde yaşanan açlık ve can kayıplarının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Albanese, ABC News'e verdiği mülakatta, Gazze'deki insani krize ilişkin endişelerini dile getirdi.

İsrail'in eylemlerinin "savunulabilir" olmadığını belirten Albanese, "İsrail, mart ayında insani yardım akışına kısıtlama getireceğini duyurdu ve bunun sonuçlarını görüyoruz. Gazze'de insani bir felaket yaşanıyor." dedi.

Albanese, İsrail'in kasıtlı aç bırakma politikasının savaş suçu olup olmadığı sorusuna, "Kesinlikle uluslararası hukuka uygun değil." yanıtını verdi.

Basının girişine yönelik kısıtlamalara rağmen insanların televizyonda her akşam Gazze'deki krizi izlediğine dikkati çeken Albanese, "Büyük acılar, açlık ve can kayıpları yaşayan insanlar var. Ayrıca yiyecek ve suya ulaşmaya çalışırken öldürülen insanlar görüyoruz. 2025 yılında bu kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Albanese ayrıca, "Gazze'de yaşananlar nezakete ve insani değerlere hakarettir." diye konuştu.

Avustralya Başbakanı Albanese, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de olanları inkar ettiğini belirtmişti.

Albanese, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamıştı.