Dakka'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Caddeler Sular Altında Kaldı
Bangladeş'in başkenti Dakka, sürekli yağışların etkisi altında kalarak caddelerin suyla dolmasına neden oldu. Şehirde yaşanan bu durum, ulaşımı olumsuz etkilerken yetkililer önlem almak için çalışmalara başladı.
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14.07.2024 12:16:36. #1.12#
SON DAKİKA: Dakka'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Caddeler Sular Altında Kaldı - Son Dakika
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