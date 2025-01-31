Aleviler Barışı Konuşuyor Paneli

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(İSTANBUL) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, "Aleviler Barışı Konuşuyor" adlı panele katıldı. Panelin açılışında konuşan Bakırhan, Kürtlerin kimseyle oturup ikbali için bir anlaşma ve ittifak içinde olmayacağını söyleyerek "Dolayısıyla bu süreç yürüyecekse, çözüme evrilecekse emin olun ki Kürt ne aldıysa Alevi de onu alacak. 'Kürt haklarına evet ama Alevi bizi ilgilendirmez' demeyeceğiz. Böyle bir dünya yok. Bizim zeminimiz öyle bir zemin değil. Bizim zeminimizin kendisi Alevi zeminidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, aralarında Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Türkiye Alevi Federasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonunun bulunduğu Alevi kurumlarının İstanbul'da düzenlediği "Aleviler Barışı Konuşuyor" adlı panele katıldı.

Panelin açılışında konuşan Hatimoğulları, bölgede geniş bir nüfusa sahip olan Alevilerle Türkiye ve Ortadoğu'yu konuşmanın oldukça önemli olduğunu söyleyerek " Suriye'de çok önemli gelişmeler oluyor. Özellikle rejim değişikliğinden sonra yönetime gelen HTŞ tarafından Alevilere, Hıristiyanlara ve Dürzilere dönük katliamlar gerçekleşti. Alevi inancı için, Arap Alevileri için çok önemli bir değer olan El Xasidi'nin türbesi yakıldı Suriye'de. En son bir akademisyen kadının kaçırıldığı, hatta kimi haberlere göre katledildiği bilgisi geldi. Birçok Alevi şeyhinin katledildiğini biliyoruz. Kuzey ve Doğu Suriye'de Kürtlerin oluşturduğu öz yönetim modeli katliamları bitirecek" diye konuştu.

"Eş başkanlık ve eşit temsiliyet her bakımdan önemli ve anlamlıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimiyle başlayan tartışmalara değinen Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Suriye'deki Kürtler, bütün Ortadoğu'da en seküler yapıyı, farklı halkların ve inançların bir arada yaşamasını savunan ve bunun anayasal güvence altına alınmasını sağlayan bir yapıyı oluşturmuştur. Özellikle geri plana itilmek istenen, hele de HTŞ yönetimiyle beraber neredeyse yok sayılan kadınların siyasetteki ve toplumdaki temsiliyetinde önemli bir taşıyıcı olmuş, bu konuda önemli bir model sağlamıştır. Eş başkanlık ve eşit temsiliyet her bakımdan önemli ve anlamlıdır.

"Umuda bir kapı aralanıyorsa muhalif olan bütün kesimlerle açalım istiyoruz"

Biz burada iç barışımızı konuşurken bunun, yanı başımızdaki Suriye'den bağımsız olmadığını, çok ciddi bir kader ortaklığı olduğunu biliyoruz. DEM Parti olarak hep umuda ve barışa dair en ufak bir umut varsa, bir kapı aralanıyorsa, biz o kapıyı ardına kadar demokrasiye güçleriyle ve muhalif olan bütün kesimlerle açalım istiyoruz. Birlikte örelim, örgütleyelim istiyoruz."

"Kürt halkının onurunu ve haklarını öngörmeyen barışı DEM Parti de Kürt halkı da kabul etmez"

Hatimoğulları, iktidarın kendini tahkim etmek için her yol ve yönteme başvurabileceğinin farkında olduklarını belirterek, "Kürt halkı politik bir halktır, örgütlü bir halktır ve 'kandırılma' kelimesini kabul etmeyen bir halktır. Bugün onurlu olmayan bir barışı, Kürt halkının onurunu ve haklarını öngörmeyen bir barışı DEM Parti de Kürt halkının bizatihi kendisi de kabul etmez. DEM Parti kabul etse de Kürt halkı kabul etmez" dedi.

"Öcalan, 'Çözümün sözde değil özde gerçekleşmesi ve anayasayla güvence altına alınması için çalışıyorum' dedi"

Özellikle ikinci İmralı görüşmesinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'nın "Demokratik zeminde bir barışın üzerinde çalışıyorum" sözlerine hatırlattı:

"Dört saate yakın süren görüşmede, 'Demokratik bir barış zemininin sadece Kürt sorununu çözmek için değil, bu ülkede tarih boyunca yaşanmış Alevi sorununu çözmek, eşit yurttaşlık hakkı temelinde bütün farklı halkların ve inançların temsil edilmesini sağlamak için çalışıyorum. Bunun sözde değil özde gerçekleşmesi ve demokratik bir anayasayla güvence altına alınması için çalışıyorum' dedi. Bunu da siz canlarımızla özel olarak paylaşmayı önemli buluyoruz."

Bakırhan: "Yaşananlardan ders çıkardık"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Alevi halkının Suriye'de çok zor günler yaşadığına dikkati çekerek, "Gün yok ki Aleviler katledilmiyor, kaçırılmıyor. Gün yok ki Alevi yurttaşlarımızın canına ve malına el konulmuyor. Biz bunu kınıyoruz. Bunun karşısında durmaya devam edeceğiz. Örgütlenmenin, ortak mücadele zeminini büyütmenin ne kadar önemli olduğunu bu yaşananlardan dersler çıkararak anlamış olduk" dedi.

"Aleviler bu tartışma gündeminin neresindedir?"

Türkiye'nin 1 Ekim'den itibaren çok yeni bir gündemi tartıştığına değinen Bakırhan, şunları söyledi:

"Peki gerçek konuşulan ve yorumlanan gibi midir? Buna çok katılamayacağım. Aleviler bu tartışma gündeminin neresindedir? Bu tartışma gündeminin bir sürece evrilmesi halinde Aleviler kaybeden mi olacak, kazanan mı olacak? Bu tartışma gündeminde Aleviler nerede duruyor? Bu gündemde sadece Kürtlerin demokratik hakları mı tartışılıyor, sadece Kürtler mi gündem? Sadece Kürtlerle mi bir diyalog kuruluyor? Bu soruların tamamına cevaplar vereceğiz.

"Öcalan'ın son iki görüşmede en çok üzerinde durduğu mesele eşit yurttaşlıktır"

Bu süreç sadece Kürt'ü gündemine alan, Kürt'ün hakkını tartışan bir süreç değil. Biz eşit yurttaşlık derken, sadece Kürtlere eşit yurttaşlık demiyoruz. Sayın Öcalan'ın da son iki görüşmede en çok üzerinde durduğu mesele eşit yurttaşlıktır. Sayın Öcalan, 'Kürt'e eşit yurttaşlık ama Aleviler reddedilsin' demiyor. 'Ezilenler ve emekçiler alın terinin hakkını almasın' demiyor. 'Kürt'e eşit haklar ama kadınlar katledilsin, demokrasiyi arayanlar cezaevine gönderilsin' demiyor. Onun için Alevi canların bu sürece sahip çıkması önemlidir. Tartışılan sadece Kürtler olmadığı için, eşit yurttaşlığın gerçekleşmesi halinde Alevilerin de eşit yurttaşlık hakları tanınacaktır. Bu nedenle Alevi yurttaşlarımızın bu sürece aktif şekilde katılması gerekiyor. Yazılanlar, çizilenler, yorumlar gerçeği yansıtmıyor."

"Bu süreç yürüyecekse, çözüme evrilecekse emin olun ki Kürt ne aldıysa Alevi de onu alacak"

"Kürtler kimseyle oturup onun ikbali için bir anlaşma ve ittifak içinde değil" diyen Bakırhan, Kürtlerin Türkiye'nin demokratikleşmesi için bir diyalog ve müzakere zemini aramaya çalıştığını söyledi. Bakırhan, bu durumun İmralı'da da, DEM Parti'de de böyle olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bizi yalnız Kürtlerle sınırlayanlar bizi tanımıyor. Biz Maraş'taki, Sivas'taki Aleviyiz, Hacıbektaş'ta yaşayan Alevilerin kendisiyiz. Bizim yaşadığımız, maruz kaldığımız bütün baskıları Hacıbektaş'takiler de yaşıyor. Dolayısıyla eşit yurttaşlık hakkını doğru anlamalıyız. Eşit yurttaşlık Alevileri, Kürtleri, emekçileri, kadınları kapsayan, hakkını hukukunu alamayanların mücadelesini kapsayan ortak talebimizdir. Dolayısıyla bu süreç yürüyecekse, çözüme evrilecekse emin olun ki Kürt ne aldıysa Alevi de onu alacak. 'Kürt haklarına evet ama Alevi bizi ilgilendirmez' demeyeceğiz. Böyle bir dünya yok. Bizim zeminimiz öyle bir zemin değil. Bizim zeminimizin kendisi Alevi zeminidir. Aleviler partimizin temel direklerinden biridir. Alevileri öteleyen, görmeyen bir DEM Parti olamaz; bir çözüm, tartışma süreci olamaz. Kaygılarınızı anlıyorum."