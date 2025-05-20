Ali Babacan'dan Erdoğan'a Süreci Sahiplenme Çağrısında Bulundu: "Başarılı Olursa 'Ben Yaptım' Diyecek, Başarısız Olursa Elini Sabunlayıp Çıkacak" - Son Dakika
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Ali Babacan'dan Erdoğan'a Süreci Sahiplenme Çağrısında Bulundu: "Başarılı Olursa 'Ben Yaptım' Diyecek, Başarısız Olursa Elini Sabunlayıp Çıkacak"

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" açıklamasına ilişkin olarak, "Her partiden birer kişi olsun, gruplar orantılı temsil edilsin ama yüzde 51 ile kontrol bizde olsun diye 100 hesabına ulaştılarsa bu yanlış bir iş" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı süreci sahiplenmeye çağıran Babacan, "Başarılı olursa diyecek 'ben yaptım', başarısız olursa diyecek ki 'zaten bunların işiydi' deyip elini sabunlayıp çıkacak meseleden" ifadesini kullandı.

20.05.2025 15:20
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(ANKARA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" açıklamasına ilişkin olarak, "Her partiden birer kişi olsun, gruplar orantılı temsil edilsin ama yüzde 51 ile kontrol bizde olsun diye 100 hesabına ulaştılarsa bu yanlış bir iş" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı süreci sahiplenmeye çağıran Babacan, "Başarılı olursa diyecek 'ben yaptım', başarısız olursa diyecek ki 'zaten bunların işiydi' deyip elini sabunlayıp çıkacak meseleden" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Sözcü TV'de katıldığı programda PKK'nın fesih kararı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" açıklamasınana ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan, şunları kaydetti:

"Meclis'te bir komisyon oluşturulması gerçekten önemlidir. Biz ilk günden beri bu işin çözüm adresi TBMM'dir dedik. ve nihayetinde dönüyor, dolaşıyor Meclis'e sıra geliyor. Tabii ki Meclis'te bir komisyon oluşmalıdır ama sadece Meclis'te oluşturulan komisyonla bu işin yürümesi mümkün değildir. Sivil inisiyatifin, sivil toplum kuruluşlarını bu işe emek veren, kafa yoran pek çok insan var onların da mutlaka bir şekilde devreye alması lazım. Yani Meclis'te kurulan komisyonla, bu işi iyi bilen uzmanların mutlaka iletişim içinde olması lazım. 100 kişilik komisyonda sadece herkes elindeki bildiriyi okur iş biter. Bu komisyonun gerçekten karşılıklı görüş alışverişi yapabilecek ve istişare için zemin olabilecek komisyon olması lazım. Şimdi eğer her partiden birer kişi olsun, gruplar orantılı temsil edilsin ama yüzde 51 ile kontrol bizde olsun diye 100 hesabına ulaştılarsa bu yanlış bir iş. Siz bunu eğer sahiplendirmek istiyorsanız, gerçekten insanları ikna ederek ve tüm toplumu sahiplenerek bu sorunu çözmek istiyorsanız Meclis'e güvenin. Bu muhalefette de bu ülkeyi seven çok sayıda parti var merak etmesinler. Bu ülkeyi sadece düşünen iktidar tarafı değil biz de bu ülkeyi düşünüyoruz.

"İlla 51 bizde olsun diye komisyonu kurarsanız istişare ortamını baştan yıkmış olursunuz"

Yapıcı muhalefet yapmaya hazır çok sayıda parti var korkmasınlar muhalefetten. 100 sayısı açık söylüyorum olmaz o komisyon göstermelik bir şey olur. Çünkü buralarda önemli olan komisyonun temsil gücü olacak kadar büyük ama komisyonda karşılıklı rahat görüş alışverişi olabileceği kadar küçük olması lazım. Bir optimum sayıda olması lazım bu komisyonun. İlla kontrol bizde olsun illa 51 bizde olsun diye komisyonu kurarsanız zaten o sahiplendirme, istişare ortamını baştan yıkmış olursunuz. Komisyon niye kurulur Meclis'te sağlam bir istişare, herkesin sahiplenmesini sağlamak ve nihayetinde karar alma. Tabii karar konusu komisyonda mı olacak, yoksa diğer ihtisas komisyonlarına mı gönderilecek onların da konuşulması gerekiyor. Çok detay var ama biz hazırlanıyoruz. Biz bütün detaylarla Meclis'te bu iş nasıl sürdürülmeli, yürütülmeli kendi görüşlerimiz var. Onları da ayrıca açıklayacağız."

"İktidarın bizlere olayları anlatması lazım"

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu çağrıda bulundu:

"Ben Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum yaptığınız iş doğruysa sahiplenin. Sahiplen 'Ben yapıyorum', doğru olduğunu söyle kendi kitleni de ikna et, muhalefete de anlat. ya da doğru kanallarda bilgi ver. Böyle bir şey olmaz. Başarılı olursa diyecek 'ben yaptım', başarısız olursa diyecek ki 'zaten bunların işiydi' deyip elini sabunlayıp çıkacak meseleden. Bu kadar fırsatçılık olmaz. Ben hayret ediyorum. Ekim'den bu yana 8 ay geçti. Muhalefetle görüşmeyi sadece muhalefet içinde yapıyorlar. DEM Parti bu sorumluluğu üstleniyor, dün onları da söyleyeyim çok ağır bir yük var üzerinizde dedim. Siz muhalefet olarak muhalefeti ikna etmeye çalışıyorsunuz. Bu işi başlatan kim bu işin öncülüğünü yapan kim? İktidar değil mi? Sayın Bahçeli değil mi? Erdoğan sonradan bu iş sahiplenmeye başlamadı mı? Bunu yapması gereken AK Parti'nin MHP'nin yani iktidarın muhalefetle konuşup bizlere olayları anlatması lazım.

"İşin özünde çok büyük bir hata var. İş doğruysa sahiplenin"

Üstelik DEM Parti ve İmralı Heyeti'ndeki bilgi sınırlı. Asıl çalışmayı yapan devletin kurumları. Çalışmayı yapan devletin kurumları bizi bilgilendirmiyor. DEM Parti'ye diyorlar ki 'gidin muhalefetle konuşun. Onları idare edin.' Böyle bir şey olmaz. Bu iş doğruysa, yapılan iş doğruysa, ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp açıkça sahiplenecek. Ben yapıyorum diyecek her şeyi ben yaptım ben ettim demiyor mu? Yeri gelince ben yaptım diyor. Ben yaptım, ben başladım ben sahiplendim deyip milleti ikna edecek. Bu ülkenin idaresinin başında yürütmenin başında kim varsa çağırır muhalefeti bizzat bilgilendir ama en azından kurumları görevlendir. Bu işin içindeki arkadaşlara 'gidin şu muhalefete de bilgi verin, anlatın ki onlar da desteklesin bu süreci'. Bunların hiçbirisini yapmıyor. Diyor ki DEM Partililere onlar kendi inisiyatifleriyle de yapıyor olabilirler ama muhtemelen konuşuluyor ve onlar muhalefeti turluyor. İşin özünde çok büyük bir hata var. İş doğruysa sahiplenin."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Ali Babacan, Demokrasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan'dan Erdoğan'a Süreci Sahiplenme Çağrısında Bulundu: 'Başarılı Olursa 'Ben Yaptım' Diyecek, Başarısız Olursa Elini Sabunlayıp Çıkacak' - Son Dakika

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