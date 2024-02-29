Ali Babacan, Tansu Çiller\'i eleştirdi: \'90\'ların karanlık siyasetçilerini ekranlardan uzak tutun\'

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum'a desteğini açıklayan eski Başbakan Tansu Çiller'i eleştirdi. Babacan, "90'ların karanlığında ismi olan bir eski başbakan çıkıyor. İktidarın İstanbul adayına desteğini açıklıyor. 5 Nisan 94 kriziyle de anılır sık sık, biliyorsunuz. Onu da ihtiyaç durumunda ortalarda görüyoruz. Ben buradan iktidara seslenmek istiyorum. Biz o siyasetçileri çok gördük. Bir yararlarını görmedik. Kiminin bu memlekete en küçük bir faydası olmadı. Kimi de büyük zararlar verdi, çekti gitti. Bu ülke maalesef onları çok gördü. En çok da zararlarını gördü. 90'ların karanlıklarının siyasetçilerini artık ekranlardan uzak tutun, çocuklardan uzak tutun diyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Kıvanç Çetinkaya ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısında konuştu. Babacan konuşmasında Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum'a desteğini açıklayan eski Başbakan Tansu Çiller'i eleştirdi. "Biz o siyasetçileri çok gördük. Bir yararlarını görmedik" diyen Babacan, açıklamasında şu ifadeleri söyledi:

"90'LARIN KARANLIK SİYASETÇİLERİNİ EKRANDAN UZAK TUTUN"

"90'ların karanlığında ismi olan bir eski başbakan çıkıyor. İktidarın İstanbul adayına desteğini açıklıyor. 5 Nisan 94 kriziyle de anılır sık sık, biliyorsunuz. Onu da ihtiyaç durumunda ortalarda görüyoruz. Ben Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Biz o siyasetçileri çok gördük. Bir yararlarını görmedik. Kiminin bu memlekete en küçük bir faydası olmadı. Kimi de büyük zararlar verdi, çekti gitti. Bu ülke maalesef onları çok gördü. En çok da zararlarını gördü. 90'ların karanlıklarının siyasetçilerini artık ekranlardan uzak tutun, çocuklardan uzak tutun diyorum. Hele o bağırıp, çağıran, her gün televizyonlarda şiddet pompalayan, nefret pompalayan... Onlar ekranlara çıktığı zaman RTÜK'ün bir karar alıp ekrana +18 işaretini koyması lazım. İnsan hicap duyuyor. Biz gördük, çocuklar görmesin, şahit olmasın diyorum.

"KAPIDAN KOVDUK ONLAR BAĞRINA BASTI"

Türkiye'de bir hayalet dolaşıp duruyor. 28 Şubat hayaleti... O dönemin generalleri 'bin yıl sürecek' demişlerdi. O generaller, o rütbeliler başaramadı ama Sayın Erdoğan ve ortakları başarma gayretinde. Yıllardır bu ülkeden defetmeye çalıştığımız her türlü zihniyet, geldi iktidarın yanı başına oturuverdi. İktidardaki de memnun. Şikayeti de görünmüyor. Sık sık onlarla poz vermeyi marifet sanıyor. Gençlerimizi okullardan mahrum bırakanları kapıdan kovduk, onlar bağrına bastı. Bizden, onlardan diye ayıranları yanımızdan uzaklaştırdık, onlar yanlarına aldı. Seçim seçim çalışıp yendiğimiz hukuksuzluğu kendilerine şiar edinmişleri aldılar, yanlarındaki koltuklara oturttular. Sonuç ortada. İktidarın yanındaki zihniyet, başörtülü olduğu için Meclis'ten vekil kovan, Meclis'e girebilmesi için kadınlara başını açtıran zihniyettir unutmayalım. Gece vakti bir vekilin evine baskına giden DGM savcılarının zihniyetidir unutmayalım. Bu toprakların en derinine defnettiğimiz bir zihniyettir. Tekrar hortlattılar. Kimsenin şüphesi olmasın. İrili ufaklı ittifak ortaklarıyla da zor durumda mikrofon uzatılan karanlık figürlerle de mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."