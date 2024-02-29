Ali Babacan, Tansu Çiller\'i eleştirdi: \'90\'ların karanlık siyasetçilerini ekranlardan uzak tutun\'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum'a desteğini açıklayan eski Başbakan Tansu Çiller'i eleştirdi. Babacan, "90'ların karanlığında ismi olan bir eski başbakan çıkıyor. İktidarın İstanbul adayına desteğini açıklıyor. 5 Nisan 94 kriziyle de anılır sık sık, biliyorsunuz. Onu da ihtiyaç durumunda ortalarda görüyoruz. Ben buradan iktidara seslenmek istiyorum. Biz o siyasetçileri çok gördük. Bir yararlarını görmedik. Kiminin bu memlekete en küçük bir faydası olmadı. Kimi de büyük zararlar verdi, çekti gitti. Bu ülke maalesef onları çok gördü. En çok da zararlarını gördü. 90'ların karanlıklarının siyasetçilerini artık ekranlardan uzak tutun, çocuklardan uzak tutun diyorum" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Kıvanç Çetinkaya ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısında konuştu. Babacan konuşmasında Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum'a desteğini açıklayan eski Başbakan Tansu Çiller'i eleştirdi. "Biz o siyasetçileri çok gördük. Bir yararlarını görmedik" diyen Babacan, açıklamasında şu ifadeleri söyledi:
"90'LARIN KARANLIK SİYASETÇİLERİNİ EKRANDAN UZAK TUTUN"
"90'ların karanlığında ismi olan bir eski başbakan çıkıyor. İktidarın İstanbul adayına desteğini açıklıyor. 5 Nisan 94 kriziyle de anılır sık sık, biliyorsunuz. Onu da ihtiyaç durumunda ortalarda görüyoruz. Ben Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Biz o siyasetçileri çok gördük. Bir yararlarını görmedik. Kiminin bu memlekete en küçük bir faydası olmadı. Kimi de büyük zararlar verdi, çekti gitti. Bu ülke maalesef onları çok gördü. En çok da zararlarını gördü. 90'ların karanlıklarının siyasetçilerini artık ekranlardan uzak tutun, çocuklardan uzak tutun diyorum. Hele o bağırıp, çağıran, her gün televizyonlarda şiddet pompalayan, nefret pompalayan... Onlar ekranlara çıktığı zaman RTÜK'ün bir karar alıp ekrana +18 işaretini koyması lazım. İnsan hicap duyuyor. Biz gördük, çocuklar görmesin, şahit olmasın diyorum.
"KAPIDAN KOVDUK ONLAR BAĞRINA BASTI"
Türkiye'de bir hayalet dolaşıp duruyor. 28 Şubat hayaleti... O dönemin generalleri 'bin yıl sürecek' demişlerdi. O generaller, o rütbeliler başaramadı ama Sayın Erdoğan ve ortakları başarma gayretinde. Yıllardır bu ülkeden defetmeye çalıştığımız her türlü zihniyet, geldi iktidarın yanı başına oturuverdi. İktidardaki de memnun. Şikayeti de görünmüyor. Sık sık onlarla poz vermeyi marifet sanıyor. Gençlerimizi okullardan mahrum bırakanları kapıdan kovduk, onlar bağrına bastı. Bizden, onlardan diye ayıranları yanımızdan uzaklaştırdık, onlar yanlarına aldı. Seçim seçim çalışıp yendiğimiz hukuksuzluğu kendilerine şiar edinmişleri aldılar, yanlarındaki koltuklara oturttular. Sonuç ortada. İktidarın yanındaki zihniyet, başörtülü olduğu için Meclis'ten vekil kovan, Meclis'e girebilmesi için kadınlara başını açtıran zihniyettir unutmayalım. Gece vakti bir vekilin evine baskına giden DGM savcılarının zihniyetidir unutmayalım. Bu toprakların en derinine defnettiğimiz bir zihniyettir. Tekrar hortlattılar. Kimsenin şüphesi olmasın. İrili ufaklı ittifak ortaklarıyla da zor durumda mikrofon uzatılan karanlık figürlerle de mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."
Son Dakika › Güncel › Ali Babacan, Tansu Çiller'i eleştirdi: '90'ların karanlık siyasetçilerini ekranlardan uzak tutun' - Son Dakika
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla spor gündemine bomba gibi düşen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, bugün sosyal medyada kendi söylemiş gibi dolaşıma giren ifadeler hakkında jet hızıyla yalanlama geldi.
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış sessizliğini bozdu. Suçlamaları reddeden oyuncu, konunun yargı taşındığını ve haklı olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.
Bir ay önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in tedavisi devam ediyor. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Abdullah Ünal ise rahatsızlığının ardından karantinadan çıkıyor ve Alev'in hamile olduğunu öğreniyor. Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.
Bursa'da düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma' programına katılan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin'e sahip çıkılmadığı ve İsrail ile ticaretin devam ettiği gerekçesiyle bir grup tarafından protesto edildi. Protestocular, İsrail ile olan ticaretin durdurulması talebini dile getirerek tepkilerini gösterdi. Bakan Işıkhan ise protestoculara hiçbir açıklama yapmadan hızlıca uzaklaştı.
8. Yargı Paketi ile ilgili görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de CHP ve AK Partili vekiller arasında çok sert FETÖ tartışması yaşandı. Tutanaklara da geçen tartışmada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine laf atan AK Partili Osman Gökçek'e "Sen FETÖ okulunda okudun, gırtlağına kadar haram yedin. İnsanda biraz utanma olur. Ankara'daki arsaları FETÖ'ye parsel parsel satan baban değil mi?" dedi.
Cezaevinde sürekli genç kadın avukatlarla görüşen organize suç örgütü lideri Adnan Oktar, Erzurum'daki cezaevinden Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
İsrail ordusu kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen sivilleri vurdu. Saldırıda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı.
Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelen Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de yöneticilik yapan Abdullah Kiğılı, Yıldırım'ın yeniden aday olması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücü, aracıyla caddede seyir halindeyken bir köpeğin üzerinden geçti. Bu üzücü kaza sonucunda köpek hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi ise araç sürücüsüne tepki göstererek durmasını istediğini ancak durmadığını belirtti. Kadın sürücü özür diledi ancak hayvan sahibi bu durum karşısında büyük üzüntü yaşadı ve özrün yetersiz olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?