Ali Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli'nde seçim çalışmalarına devam etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ali Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli'nde seçim çalışmalarına devam etti

Ali Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli\'nde seçim çalışmalarına devam etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Babacan, Lüleburgaz, Çorlu ve diğer ilçelerde vatandaşları selamladı, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve seçim ofisi açılışlarına katıldı.

02.03.2024 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ ve Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

Babacan, Kırklareli kent merkezi ve Lüleburgaz ilçesinde seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

Lüleburgaz'da esnaf ziyaretinde bulunan, vatandaşlarla sohbet eden Babacan, daha sonra Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geçti.

Otobüsten vatandaşları selamlayan Babacan, Heykel Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Babacan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorlu'nun Tekirdağ'ın en önemli ilçelerinden olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın büyük bir sanayi ve tarım şehri olduğunu vurgulayan Babacan, " Türkiye'nin çözümsüz hiçbir sorunu yoktur diyoruz. Parti olarak seçimlerden çok önce, 'seçim geliyor' diye apar topar değil, seçimlerden tam iki sene önce Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı'mızı hazırladık. Burada belediyecilik nedir? Yerel yönetimler nedir? Böyle ince ince, tablolar halinde hepsini planladık, hepsinin takvimi hazır, neler yapılacağı belli. Dolayısıyla belediyecilikten ne anladığımızı yazılı ve detaylı bir şekilde ortaya koyan bir siyasi partiyiz." diye konuştu.

Daha sonra Ergene, Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde otobüsten vatandaşları selamlayarak şehir turu yapan Babacan, partisinin Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışını yaptı.

Kaynak: AA

Deva Partisi, Ali Babacan, Kırklareli, Tekirdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli'nde seçim çalışmalarına devam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Seçim Koordinasyon Merkezlerinin Açılışını Gerçekleştirdi
    22:09 Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Seçim Koordinasyon Merkezlerinin Açılışını Gerçekleştirdi

    Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan Adayı Ali Atlı, Babadağ ilçe merkezinde ve Kelleci Mahallesi'nde yer alan iki ayrı seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Her iki açılışa da Babadağlılar yoğun ilgi gösterdi.

  • Sakaryaspor, Manisa FK'yı mağlup etti
    22:06 Sakaryaspor, Manisa FK'yı mağlup etti

    Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımının karakter gösterdiğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

  • Adanaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
    22:05 Adanaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

    Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketiyle başlandı ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maç için hazır olduğunu açıkladı.

  • Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü, seferlerde aksama yaşandı
    22:05 Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü, seferlerde aksama yaşandı

    Antalya'da akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur ile birlikte Aksu ilçesinde üst geçit tramvay hattına yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte kablolarda yanma meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken tramvay seferleri durdu. Seferlerin arızanın onarılmasının ardından normale döneceği öğrenildi.

  • Depremzedeler, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi
    22:05 Depremzedeler, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'den yeniden aday gösterilmesinin yankıları sürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları ziyaret eden Savaş'a, depremzedeler tepki gösterdi. Savaş, tepkilere karşılık olarak 'Aha geldim işte...' şeklinde yanıt verdi.

  • Sakaryaspor, Manisa FK'yı 2-0 yenerek galibiyetle ayrıldı
    21:59 Sakaryaspor, Manisa FK'yı 2-0 yenerek galibiyetle ayrıldı

    Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, mücadele gücü yüksek maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise Sakaryaspor karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.

  • Emekli Astsubaylar İzmir'de Hakları İçin Mücadele Ediyor
    21:58 Emekli Astsubaylar İzmir'de Hakları İçin Mücadele Ediyor

    Türkiye'nin dört bir yanından emekli astsubaylar, özlük hakları için İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Emekli astsubaylar, haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini belirtti. Basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir Milletvekili Murat Bakan ve diğer siyasi temsilciler de katıldı.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum'
    21:56 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum'

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçında attıkları 2 golün haricinde hem ilk yarı hem de ikinci yarıda çok net girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, 'Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum' dedi.


20:59 TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
20:38 Kanarya’ya ilk yarı yetti Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda yendi Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda yendi
19:44 İmamoğlu’ndan Murat Kurum’un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan’ı eleştiriyor İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan'ı eleştiriyor
18:59 Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız?
16:27 Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı
21:40 Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı Herkes duvardaki detaya takıldı Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes duvardaki detaya takıldı
20:25 Sultangazi’de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
20:21 Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü
20:19 O eski halinden eser yok şimdi Szymanski’nin performansı taraftarları çileden çıkardı O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı
19:53 Yok artık Cengiz Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor Yok artık Cengiz! Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor
19:33 ABD, Gazze’ye havadan yardım indirdi ABD, Gazze'ye havadan yardım indirdi
18:46 Takımı bir ilki yaşadı Burak Yılmaz’a Rize’de soğuk duş Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş
18:46 Bolu’da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı Bolu'da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı
17:17 Emre Belözoğlu’nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray’dan 6 gol yediler Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 22:08:04. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli'nde seçim çalışmalarına devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement