CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Turgut Altınok'un mal varlığını eleştirdi - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Turgut Altınok'un mal varlığını eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Turgut Altınok\'un mal varlığını eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un mal varlığına ilişkin "Ankara’daki dairelerini, Antalya’daki dairelerini, şirketlerini, dükkanlarını hesapladım, 1 milyar dolar yapıyor. Sabancı ailesinin, Koç ailesinin yaklaşık olarak sekizde biri. Kardeşim sen nereden buldun bu parayı? Ben Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum, AKP’yi tarif eden bir adayı Başkent’e koymuş" dedi.

22.03.2024 12:45  Güncelleme: 12:52
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un mal varlığına ilişkin "Ankara'daki dairelerini, Antalya'daki dairelerini, şirketlerini, dükkanlarını hesapladım, 1 milyar dolar yapıyor. Sabancı ailesinin, Koç ailesinin yaklaşık olarak sekizde biri. Kardeşim sen nereden buldun bu parayı? Ben Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum, AKP'yi tarif eden bir adayı Başkent'e koymuş" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un mal varlığına ilişkin seçim çalışması için gittiği Bolu'da açıklama yaptı. Başarır, şunları kaydetti:

"Turgut Altınok'un 700 tane de Antalya'da dairesi çıktı, dediler. Buraya gelirken Ankara'daki dairelerini, Antalya'daki dairelerini, şirketlerini, dükkanlarını hesapladım, 1 milyar dolar yapıyor. Sabancı ailesinin, Koç ailesinin yaklaşık olarak sekizde biri. Kardeşim sen nereden buldun bu parayı? Ben Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum, AKP'yi tarif eden bir adayı başkente koymuş. Koç ailesi okullar yaptırdı, vergiler verdi, binlerce insan çalıştı, Sabancı ailesi öyle. Bu Turgut Altınok ne yaptı? Belediye başkanlığı yaptı. Vah ki vah."

Başarır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'a sözlerini de anımsatarak, "'Murat malına sahip çık' diyor. Babasının malı ya! O üç koyuna da sahip çıkamaz ya! Orası İstanbullunun vergileriyle yapıldı Cumhurbaşkanı. Eğer birine, malına sahip çık diyeceksen, Ankara Cumhuriyet Başsavcısına diyeceksin ki; malına sahip çık, Ankara'yı parsel parsel soymuşlar, Turgut Altınok'u yargıla, diyeceksin" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Turgut Altınok'un mal varlığını eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Turgut Altınok'un mal varlığını eleştirdi - Son Dakika
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