CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un mal varlığına ilişkin "Ankara'daki dairelerini, Antalya'daki dairelerini, şirketlerini, dükkanlarını hesapladım, 1 milyar dolar yapıyor. Sabancı ailesinin, Koç ailesinin yaklaşık olarak sekizde biri. Kardeşim sen nereden buldun bu parayı? Ben Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum, AKP'yi tarif eden bir adayı Başkent'e koymuş" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un mal varlığına ilişkin seçim çalışması için gittiği Bolu'da açıklama yaptı. Başarır, şunları kaydetti:
"Turgut Altınok'un 700 tane de Antalya'da dairesi çıktı, dediler. Buraya gelirken Ankara'daki dairelerini, Antalya'daki dairelerini, şirketlerini, dükkanlarını hesapladım, 1 milyar dolar yapıyor. Sabancı ailesinin, Koç ailesinin yaklaşık olarak sekizde biri. Kardeşim sen nereden buldun bu parayı? Ben Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum, AKP'yi tarif eden bir adayı başkente koymuş. Koç ailesi okullar yaptırdı, vergiler verdi, binlerce insan çalıştı, Sabancı ailesi öyle. Bu Turgut Altınok ne yaptı? Belediye başkanlığı yaptı. Vah ki vah."
Başarır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'a sözlerini de anımsatarak, "'Murat malına sahip çık' diyor. Babasının malı ya! O üç koyuna da sahip çıkamaz ya! Orası İstanbullunun vergileriyle yapıldı Cumhurbaşkanı. Eğer birine, malına sahip çık diyeceksen, Ankara Cumhuriyet Başsavcısına diyeceksin ki; malına sahip çık, Ankara'yı parsel parsel soymuşlar, Turgut Altınok'u yargıla, diyeceksin" dedi.
Son Dakika › Güncel › CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Turgut Altınok'un mal varlığını eleştirdi - Son Dakika
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 adreste torbacılara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve çalıntı eşyalar ele geçirildi.
Niğde'de gerçekleştirilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 hükümlü yakalandı. Ayrıca, ifadeye yönelik aranması bulunan 28 kişiye, para cezası bulunan 6 kişiye ve yoklama kaçağı olan 69 kişiye işlem yapıldı. Yakalanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 250 çiftçiye yüzde 50 hibeyle nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, üretimin önemine vurgu yaparak çiftçilere bereketli bir sezon diledi.
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan olayda, Uğur İşler adlı adamın karısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İşler'in cenazesi otopsi sonrası yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bölgesel Amatör ligi 5'inci grupta lider olan Muğlaspor, 24 Mart Pazar günü oynanacak olan Muğlaspor Yatağanspor maçı öncesi taraftarları maça davet etti. Muğlaspor tarafından yapılan açıklamada, iç saha maçında yaşanan aksaklıkların giderilmesi adına açık tribünün iki kapısının da açık olacağı belirtildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Midyat Belediyesi tarafından Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin, özel eğitim okullarından öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Midyat Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman Seda Kaya, down sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak ve down sendromlu bireylere karşı olumlu tutum ve davranışları teşvik etmek amacıyla 21 Mart'ın Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ilan edildiğini belirtti. Programda down sendromlu bireylere yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.
Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan 'Kadının Gücü Van'ın Gücü Projesi' kapsamında kadınlara yönelik 'Ramazan: Rahmet, Mağfiret ve Beraat Ayı' konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
MÜSİAD Diyarbakır Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla 1700 aileye market alışveriş çeki dağıttı. Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, yardımlaşma geleneğini sürdürdüklerini belirterek, ihtiyaç sahibi ailelere market alışveriş kartı takdim ettiklerini açıkladı.
Elazığspor'un tecrübeli stoperi Metin Peker, PFDK tarafından sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle aldığı iki maç men cezasına tepki göstererek, rapora eklenen söylemlerle ceza aldığını belirtti. Peker, hakkını helal etmediğini ifade etti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Havza Alt Komisyonu Toplantısı, Havza Belediye Bakanı Sebahattin Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. Özdemir, toplantıda ilçe trafiğinin rahatlatılması için yapılan çalışmalardan bahsederek, mekanik otoparkın hizmete girmesi ve yeni bir otopark alanının hızla devam ettiğini belirtti. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, bir üst komisyona sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?