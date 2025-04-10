Ali Öztunç: "Depremin Üzerinden 777 Gün Geçti... Sıkıntılar Maalesef İlk Günkü Gibi Devam Ediyor" - Son Dakika
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Ali Öztunç: "Depremin Üzerinden 777 Gün Geçti... Sıkıntılar Maalesef İlk Günkü Gibi Devam Ediyor"

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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 777 gün geçtiğini belirterek, "Deprem bölgesinde sıkıntılar maalesef ilk günkü gibi devam ediyor ve hala yurttaşlarımız konteynerdalar. Vatandaşlarımız 395 konteyner kentte 214 bin konteynerda 650 bin kişi yaşıyor hala. Depremden hemen sonra AKP, Tayyip Erdoğan ve Bakanlar deprem bölgesinde üfürüyorlardı. Deprem bölgesinde 'bir yıl içinde konutları teslim edeceğiz' diyorlardı. İki yıl geçti hala konutların yarısı dahi bitirilmedi, teslim edilmedi. Teslim edilenler de yarım yamalak, eksik" dedi.

10.04.2025 15:21  Güncelleme: 15:40
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(TBMM) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 777 gün geçtiğini hatırlatarak, "Deprem bölgesinde sıkıntılar maalesef ilk günkü gibi devam ediyor ve hala yurttaşlarımız konteynerdalar. Vatandaşlarımız 395 konteyner kentte 214 bin konteynerda 650 bin kişi yaşıyor hala. Depremden hemen sonra AKP, Tayyip Erdoğan ve Bakanlar deprem bölgesinde üfürüyorlardı. Deprem bölgesinde 'bir yıl içinde konutları teslim edeceğiz' diyorlardı. İki yıl geçti hala konutların yarısı dahi bitirilmedi, teslim edilmedi. Teslim edilenler de yarım yamalak, eksik" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından konut sorununun devam ettiğini vurgulayan Öztunç, şunları söyledi:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden bugün itibarıyla 777 gün geçti. Deprem bölgesinde sıkıntılar maalesef ilk günkü gibi devam ediyor ve hala yurttaşlarımız konteynerdalar. Vatandaşlarımız 395 konteyner kentte 214 bin konteynerda 650 bin kişi yaşıyor hala. Depremden hemen sonra AKP, Tayyip Erdoğan ve Bakanlar deprem bölgesinde üfürüyorlardı. Deprem bölgesinde 'bir yıl içinde konutları teslim edeceğiz' diyorlardı. İki yıl geçti hala konutların yarısı dahi bitirilmedi, teslim edilmedi. Teslim edilenler de yarım yamalak, eksik. Daire var, kapısı yok, pencereleri bozuk, tuvaleti var kanalizasyonu bozuk. Sadece Maraş'ta 52 bin kişi hala konteynerda yaşıyor. Teslim edilen deprem konutlarının ne kadar kötü olduğunu bire bir gidip görebiliriz. Mesela Elbistan bölgesi TOKİ konutları berbat. Güya ev yaptılar ama her şey eksik. Vatandaş bu konutlara ne kadar ücret ödeyeceğini ise hala bilmiyor. Köy konutları da böyle. Hükümet bu işerle uğraşacağına başka işlerle uğraşıyor. 50 bin insanın öldüğü 6 Şubat depreminde 118 müteahit gözaltına alındı ama son 20 günde binlerce kişi gözaltına alındı. 50 bin insanın ölümünden sorumlu olan belediye yetkilileri gözaltına alınmadı ama öğrenciler, siyasetçiler, gazeteciler gözaltına alınıyor.

"İklim Kanunu getirmişler içerisinde iklime dair hiçbir şey yok"

Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı. AKP sayesinde Türkiye'nin en meşhur ilçesi Silivri oldu. Şu sıralarda nüfus artışı en hızlı olan ilçe Silivri oldu. Eskiden parlamento muhabirliği, cumhurbaşkanlığı, polis adliye muhabirliği vardı şimdi bir de Silivri muhabirliği oluştu. Dönemler devirler olarak anılır. Taş devri, lale devri... Bugünler de Silivri devri olarak anılacak.

Bunlar yaşanırken Meclis'te de bir tiyatro oynanıyor. İklim kanunu getirmişler içerisinde iklime dair hiçbir şey yok. Dostlar bizi alışverişte görsün diye bir kanun teklifi getirmişler. Doların yeşilini önemsemişler. Sadece Dünya'ya 'biz de bir iklim kanunu çıkarttık' demek için çıkartmışlar. AK Parti'de 3-5 milletvekili gelip Genel Kurul'da oturuyor. Neye kabul oyu verdiklerini bilmeden gelip kabul edecekler."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ali Öztunç: 'Depremin Üzerinden 777 Gün Geçti... Sıkıntılar Maalesef İlk Günkü Gibi Devam Ediyor' - Son Dakika

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