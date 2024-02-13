Diyarbakır Lice\'de teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır ili Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığımız ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu gerçekleştirilen 'KAHRAMANLAR-50' Operasyonu kapsamında; komandolarımız, güvenlik korucu timlerimiz ve J-SİHA desteğiyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde GRİ kategoride yer alan Demhat Eylül kod adlı Hasip Şimşek ve Memo kod adlı Mehmet Akalan adlı teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Ayrıca teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da yapılan "KAHRAMANLAR-50" Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK. Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-50" Operasyonunda; 1'i GRİ Kategoride olan toplam 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hainlerin Tek Tek Nefeslerini Keseceğiz. Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemize Sizlerin Duası ve Desteğiyle Kararlılıkla Devam Edeceğiz. Kahramanlarımızın kanları yerde kalmayacak.
Diyarbakır ili Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığımız ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu gerçekleştirilen 'KAHRAMANLAR-50' Operasyonu kapsamında; komandolarımız, güvenlik korucu timlerimiz ve J-SİHA desteğiyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı.
İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde GRİ kategoride yer alan Demhat Eylül kod adlı Hasip Şimşek ve Memo kod adlı Mehmet Akalan adlı teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Ayrıca Teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Terörist Hasip Şimşek'in katıldığı eylemler; Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı 3 polis memuru, 2? sivil vatandaşın ŞEHİT edilmesi ve 2?17 vatandaşımızın YARALANMASI olayı, Diyarbakır ili Hani ilçesi, Hani-Topçular karayolunda bir grup terörist tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 1? Askeri Personel ve 1? Gönüllü Güvenlik Korucusunun ŞEHİT edilmesi, Diyarbakır ili Hani/Topçular Jandarma Krk.K.lığı sorumluluk alanında Yukarıturalı Köyü Yol Ayrımında icra edilen Şok YKN faaliyeti esnasında, bir grup terörist tarafından yapılan silahlı saldırı sonucunda 1? Güvenlik Korucusu ŞEHİT edilmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.
Mehmet Akalan adlı teröristin katıldığı eylemlerin ise; Diyarbakır ili Yenişehir İlçesinde 6 adet EYP atılma olayı, Diyarbakır/Yenişehir Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına yönelik el bombası atılması ve tabanca ile ateş açılması, Diyarbakır/Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde Yenişehir Belediyesine ait aracın kundaklanması olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.
Operasyonu gerçekleştiren MİT Mensuplarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK!"
Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oynayan Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığını duyurdu. Şahin, yeni mesleğine başlamaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum'' uyarısında bulunmuştu.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini söylemiş ve kampüsün halka açık hale geldiğini duyurmuştu. Alınan karar tartışmalara neden olurken, bugün üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda dışarıdan kampüse giren vatandaşların amfide ders çalışanları izledikleri görüldü.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.
Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail katliamlarından, saldırılarından vazgeçmiyor. Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. İsrail bağımsız Filistin'in varlığını kabul etmeli" dedi.
Antalya kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece şiddetini artırarak sel felaketine neden oldu. Sel nedeniyle birçok noktada ulaşım durdu ve araçlar yollarda mahsur kaldı.
Adana'da belediye çalışanı tarafından vurularak öldürülen Samet Güdük için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, "Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Lice'de teröristler etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?