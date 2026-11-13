Aliağa'da Türk Metal Sendikası HABAŞ patlamasında ölen 19 işçi için adalet istedi - Son Dakika
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Aliağa'da Türk Metal Sendikası HABAŞ patlamasında ölen 19 işçi için adalet istedi

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Aliağa\'da Türk Metal Sendikası HABAŞ patlamasında ölen 19 işçi için adalet istedi
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Aliağa\'da Türk Metal Sendikası HABAŞ patlamasında ölen 19 işçi için adalet istedi
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İzmir Aliağa'da 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada 19 işçi yaşamını yitirdi. Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mürsel Öcal, olayı iş cinayeti olarak niteledi; sorumlular ceza alana kadar takipçi olacaklarını söyledi.

(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesinde 19 işçinin yaşamını yitirdiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamanın ardından Türk Metal Sendikası üyeleri fabrika önünde açıklama yaptı. Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mürsel Öcal, yaşanan olayın iş cinayeti olduğunu söyledi. Facianın sorumluları hak ettikleri cezaları alana kadar konunun takipçisi olacaklarını da belirten Öcal, sendikanın bugüne kadarki sessizliğine ilişkin ise "Biz bugüne kadar durduysak cenazelerimize olan saygımızdandır" dedi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da patlamanın meydana geldiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikası önünde, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı Türk Metal Sendikası üyeleri bir araya geldi. Patlamada hayatını kaybeden 19 işçi için düzenlenen basın açıklamasında, "Katil sermaye, iş birlikçi AKP", "Kaza değil, bu bir katliam", "Hak, hukuk, adalet işçilerle gelecek", "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları atıldı.

"BU BİR İŞ CİNAYETİDİR"

Basın açıklamasında konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mürsel Öcal, yaşanan patlamanın iş kazası olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün ülkemizin ve sendikal hareketin tarihinde acı olayların birini daha yaşıyoruz. 9 Kasım günü örgütlü olduğumuz HABAŞ iş yerinde 19 canımızı yitirmemize neden olan büyük bir iş cinayeti yaşadık. Acımız, kederimiz, tepkimiz tarif edemeyeceğimiz kadar büyüktür. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Biz bu yaşadıklarımıza iş kazası demiyoruz. Bunun tek bir adı vardır. O da iş cinayetidir. Bu yaşananlar bir kader değildir. Bu iş cinayetinin sorumluları vardır. Sorumlular yanlarında çalıştırdıkları emekçileri birer üretim maliyeti olarak görenlerdir. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin maliyetlerinden kaçanlardır. İnsanı yok sayanlardır. İnsanın en kutsal hakkı olan yaşama hakkını, emekçinin canını umursamayanlardır. Bu facia, karlarına kar katmaktan başka amaçları olmayanlara, bunun için insanların hayatını feda edenlere, emekçilerin canını hiçe sayanlara acı bir ders olmalıdır. 9 Kasım günü yaşadığımız bu iş cinayeti, çalışma hayatındaki kara bir leke olarak yer alacaktır. Vicdanlarda çoktan mahküm olmuş sorumlular, yargı önünde hesap vereceklerdir."

"SORUMLULAR HESAP VERMELİ, CEZALANDIRILMALI"

İş cinayetlerinin yalnızca HABAŞ'ta yaşanmadığını, farklı iş kollarında da benzer olayların meydana geldiğini ifade eden Öcal, sorumluların cezalandırılması için sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yaşananlar bir ilk değildir. Son bir yılda bile başta madenler olmak üzere farklı iş kollarında birçok iş cinayetine tanık olduk. Hiçbirini unutmadık, unutmayacağız. Biz hep kazalara kurban gittik, hep öldük. Merdiven altı imalat yapan iş yerlerinde, kayıt dışı kaçak işçi çalıştıran iş yerlerinde, madenlerde hep biz öldük. Hep biz yaralandık. Ancak bunların sorumlularına hiçbir şey olmadı. Birkaç kişi dışında hemen hemen hiçbiri ceza almadı. Ancak bu kez böyle olmamalı. Sorumlular hesap vermeli, cezalandırılmalı. Biz bu işin tarafıyız. Biz o kardeşlerimizin sırtını dayadığı sendikayız, eviyiz, ocağıyız. O nedenle bu facianın sorumluları hak ettikleri cezaları alana kadar konunun takipçisi olacağız. Bu faciaya asla sessiz kalmayacağız, asla susmayacağız. Biz artık iş cinayetlerinde can vermek istemiyoruz. Sabah evimizden çıkarken ailemizle helalleşerek değil, iş yerimize güven içinde gitmek, güven içinde çalışmak, evimize, çoluk çocuğumuza sağ salim dönmek istiyoruz. Artık bu acıların yaşanmasına bir son verilmesini istiyoruz."

"ARTIK SUSMAYACAĞIZ, BURADAYIZ"

Patlamanın ardından sendika yöneticilerinin olay yerine geldiğini, yaralıları ziyaret ederek hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziyelerini ilettiğini aktaran Öcal, bugüne kadar sessiz kalmalarının nedeninin ailelerin acısına duydukları saygı olduğunu söyledi. Öcal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu iş cinayetinin meydana geldiği ilk saatlerde Genel Başkanımız Sayın Uysal Altundağ, Türk-İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay'la birlikte olay yerine geldiler. Yaralılarımızı hastanede ziyaret ettiler. Cenazelere katıldılar, taziyelerde bulundular. Biz 9 Kasım gününden bu yana sustuysak bu işi kabullendiğimizden değildir. Biz bugüne kadar durduysak cenazelerimize olan saygımızdandır. Ailelerinin acılarına olan saygımızdandır. Ama artık susmayacağız. İşte bugün buradayız. Buradayız. Ama biz burada yalnız da değiliz. Yüz binlerce metal emekçisi, burada, ülkemizin dört bir yanındaki emekçiler, o kardeşlerimiz için dua ediyor. Anıları önünde saygıyla eğiliyor. Ne yaparsak yapalım bu acıyı kolay kolay dinmez, gidenler geri gelmez. Ancak bu acıları unutturmamak için biz ne gerekiyorsa onu yapacağız."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Aliağa'da Türk Metal Sendikası HABAŞ patlamasında ölen 19 işçi için adalet istedi - Son Dakika
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