Aliyev\'den İran\'a Sert Yanıt

05.03.2026 16:35
Aliyev, İran'ın Nahçıvan'a yönelik saldırısını terör eylemi olarak nitelendirip misilleme yapılacağını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıya ilişkin, "Biz, Azerbaycan'a karşı gerçekleştirilmiş bu terör eylemini, bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz. Misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verildi." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Güvenlik Konseyi, Aliyev'in başkanlığında toplandı.

Aliyev, toplantıda yaptığı konuşmada, İran'ın Nahçıvan'daki sivil tesislere saldırısını, "terör eylemi" olarak nitelendirdi ve bu çirkin terör eylemini şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin derhal cezalandırılması gerektiğini belirten Aliyev, "İranlı yetkililer Azerbaycan'a açıklama yapmalı, özür dilemeli ve failleri cezai sorumluluğa tabi tutmalılar." ifadelerini kullandı.

Aliyev, İran devletinin daha önce de Azerbaycan'a ve Azerbaycanlılara karşı terör eylemleri gerçekleştirdiğine işaret ederek, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı hatırlattı.

Büyükelçiliğe yapılan saldırıda İran güvenlik güçlerinin 40 dakika boyunca hiçbir müdahalede bulunmadığını anımsatan Aliyev, saldırının Azerbaycan'ı korkutmak için İran'ın devlet kurumlarının en üst kademelerinden sipariş edildiğini söyledi.

Aliyev, büyükelçiliğe saldırı gerçekleştiren kişinin Azerbaycan'ın ısrarı üzerine en ağır ceza verilerek idam edildiğini belirterek, "Bu sefer de cevap aynı olacaktır. Biz, Azerbaycan'a karşı gerçekleştirilmiş bu terör eylemini, bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz. Misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verildi." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini defalarca İranlı yetkililere ilettiklerini bildiren Aliyev, "İran devletinin kontrolündeki medya kaynakları Azerbaycan'ı karalamak, İran'da yaşayan soydaşlarımızın düşüncesini değiştirmek için çirkin iftira kampanyası yürütüyordu. Çünkü bağımsız Azerbaycan'ın İran'da yaşayan birçok Azerbaycanlı için umut yeri olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bizi İran kamuoyu karşısında da gözden düşürmeyi amaçlıyorlardı. Azerbaycan ne o zaman ne de bu sefer İran'a karşı operasyonlarda yer almamaktadır ve almayacaktır." şeklinde konuştu.

Aliyev, ülkesinin hiçbir zaman saldırgan politikalardan yana olmadığını, sadece kendi toprak bütünlüklerini koruduklarını dile getirerek, "Nasıl ki Ermenistan işgaline son vermişsek, her türlü kötü güce karşı kendi gücümüzü göstermeye hazırız ve İran'da da bunu unutmasınlar." dedi.

Ayetullah Ali Hamaney'in vefatı üzerine İran'ın Bakü Büyükelçiliğine giderek taziyelerini ilettiğini hatırlatan Aliyev, buna karşılık İran'ın gerçekleştirdiği terör eyleminin nankörlük örneği olduğunu vurguladı.

Aliyev, kendisi dışında hiçbir devlet başkanının İran'ın hiçbir büyükelçiliğine gitmediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunu takdir etmemek, bunu küçümsemek, kendilerini alçak ve nankör gibi göstermek kimseye şeref getirmez. Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bizim gücümüzü sınamak isteyenlerin başı 'Demir Yumruk' aracılığıyla kırıldı. Bugünkü olay da aynı sonucu doğuracaktır. Bu nedenle bu meseleyle ilgili eylem planı hazırlanmalıdır. Bütün talimatlar verildi. İran'ın Bakü Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, protesto notası verildi. Diğer diplomatik adımlar da atılacaktır. Sınırla ilgili gerekli talimatlar verilmiştir."

Bu sabah İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı'nın Bakü'yü arayarak Lübnan'da mahsur kalan İranlı diplomatların tahliyesi için Azerbaycan'dan yardım istediğini belirten Aliyev, şunları kaydetti:

"Derhal uçak gönderilmesi talimatı verdim. Ücretini ödemeye hazır olduklarını söylediler. Zor günde yardım etmezsek ne zaman yardım edeceğiz diye ücrete gerek olmadığını söyledim. Tüm bunların karşılığı Nahçıvan'a alçakça, namertçe darbe indirmek mi olacaktı. Bu leke onların çirkin ve iğrenç yüzünden hiçbir zaman silinmeyecektir. Bu nedenle diplomatik yollarla bütün gerekli tedbirler alınacaktır. Savunma Bakanlığı, Devlet Sınır Hizmeti ve diğer tüm özel birlikler bir numaralı seferberlik durumuna getirilmiştir ve her türlü operasyonu gerçekleştirmeye hazır olmalıdırlar."

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve dört sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Kaynak: AA

