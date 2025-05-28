- Aliyev: "PKK terör örgütünün silah bırakma kararı, Türkiye devletinin gücünün bir göstergesidir"

LAÇIN - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan- Pakistan Üçlü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin terörle mücadele alanında elde ettiği başarılar bizleri yürekten sevindiriyor. PKK terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakma kararı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin ve kararlılığının, Türkiye devletinin gücünün bir göstergesidir. Bu tarihi olay yalnızca Türkiye için değil, genel olarak bölgede barış ve huzur açısından da büyük önem taşımaktadır" dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin 2. Toplantısı Azerbaycan'ın Laçın şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yaptığı konuşmada, Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan halklarının ortak tarih, kültür ve değerler temelinde birbirlerine bağlı olduklarını belirtti. Aliyev, "Birbirimizin başarılarıyla gururlandık, zor günlerde birbirimizin yanında olduk. Azerbaycan-Türkiye-Pakistan her zaman egemenlik, toprak bütünlüğü ve adaletin yanında olmuştur. 2020 yılında gerçekleşen 44 günlük Vatan Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren Türkiye ve Pakistan'ın ülkemize gösterdiği siyasi ve manevi destek için bir kez daha teşekkür ederiz. Azerbaycan da, kendi adına, her zaman Türkiye'nin ve Pakistan'ın yanında olmuştur. Bugün bir kez daha halklarımızın birliğini teyit ediyoruz. Ülkelerimizin stratejik konumundan ve dinamik ekonomik potansiyelimizden yararlanarak karşılıklı faydalar sağlamak için geniş imkanlar bulunmakta. Siyaset, ekonomi, enerji, karşılıklı yatırımlar, ulaştırma, savunma, tarım, bilgi teknolojileri ve diğer alanlarda iş birliğinin, ortak plan ve programlar vasıtasıyla daha da hızlı gelişeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Askeri iş birliğimiz, geniş bir coğrafyada barış ve istikrarı pekiştirmektedir"

Azerbaycan'ın Türk ekonomisine 20 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını ve aynı şekilde Pakistan ekonomisine de 2 milyar ABD dolarında yatırım yapmaya hazır olduklarını belirten Aliyev, "Halihazırda somut yatırım projeleri üzerinde çalışmaların sürmekte. Azerbaycan ve Türkiye'nin iş birliği sayesinde yalnız bölgemizin değil, geniş bir coğrafyanın enerji haritası değişmiş, ülkelerimiz enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamış ve bugün yenilenebilir enerjinin üretimi ve ihracatı yönünde geniş çaplı projelere başlanmıştır. Aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye üzerinden geçerek Asya ile Avrupa'yı birleştiren ulaşım yolları stratejik önem taşımaktadır. Çok yönlü yük güzergahının geliştirilmesi yoluyla Pakistan'ın da bu girişimde yakın katılımının iş birliğimize daha fazla ivme kazandıracağına eminiz. Savunma alanındaki iş birliği, ortaklığımızın önemli yönlerinden biridir. Ortak askeri tatbikatlar ve askeri-teknik alandaki projeler, silahlı kuvvetlerimizin potansiyelini güçlendirmiştir. Askeri iş birliğimiz, geniş bir coğrafyada barış ve istikrarı pekiştirmektedir. Ayrıca dijital yenilikler, yapay zeka ve uzay teknolojileri gibi yeni iş birliği alanlarını da araştırmalıyız. Ortak kültürel etkinlikler, akademik ortaklıklar ve turizm ilişkilerinin canlanması, halklarımız arasındaki bağları daha da kuvvetlendirecektir" diye konuştu.

Aynı zamanda uluslararası platformlar ve kuruluşlardaki dayanışmalarının kendilerini güçlendirdiğini belirten Aliyev, " Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Asya'da Karşılıklı Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı ile D-8 gibi uluslararası platformlarda ortak alanlarımızı daha da güçlendirme kararlılığındayız. Ülkemizin geçtiğimiz yıl D-8'in 11. Zirve Toplantısı sırasında oy birliğiyle bu teşkilatın üyesi seçilmesine verilen destek için kardeş Türkiye'ye ve kardeş Pakistan'a bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"PKK terör örgütünün silah bırakma kararı, Türkiye devletinin gücünün bir göstergesidir"

Azerbaycan'ın her zaman Türkiye ve Pakistan'ın yanında olduğunu hatırlatan Aliyev, "Türkiye'nin terörle mücadele alanında elde ettiği başarılar bizleri yürekten sevindiriyor. PKK terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakma kararı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin ve kararlılığının, Türkiye devletinin gücünün bir göstergesidir. Bu tarihi olay yalnızca Türkiye için değil, genel olarak bölgede barış ve huzur açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu tarihi gelişme vesilesiyle kardeş Türkiye'yi bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gergin süreçte ilk günden itibaren Pakistan'la dayanışmamızı açık şekilde ifade ettik"

Aliyev, "Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan son gerginliği büyük bir endişeyle, aynı zamanda barış ve istikrarın yeniden sağlanacağı umuduyla yakından takip ettik. Bu gergin süreçte ilk günden itibaren Pakistan'la dayanışmamızı açık şekilde ifade ettik. Çatışmanın, diyalog ve barış yoluyla, uluslararası hukuk normları ve ilkelerine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı şekilde çözülmesini destekliyoruz. Değerli dostlar, 30 yıllık Ermenistan işgalinden sonra yeniden diriliş dönemini yaşayan Laçın'a bir kez daha hoş geldiniz. Eminim ki Azerbaycan-Türkiye dostluğu ve kardeşliği ebedi olacaktır" şeklinde konuştu.