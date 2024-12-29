Aliyev, Azerbaycan uçağının neden düştüğünü açıklayıp tazminat istedi - Son Dakika
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Aliyev, Azerbaycan uçağının neden düştüğünü açıklayıp tazminat istedi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da düşürülen yolcu uçağının Rus hava sahasında dışarıdan darbe aldığını ve radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini belirterek, "Rusya, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir." dedi.

29.12.2024 15:47  Güncelleme: 17:55
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden iki pilot ile bir kabin görevlisi için düzenlenen törenin ardından devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"UÇAK RADYOELEKTRONİK ARAÇLARLA KONTROL EDİLEMEZ HALE GETİRİLDİ"

Azerbaycan'a ait sivil yolcu uçağının "Rus hava sahasında, Grozni şehri yakınlarında dışarıdan darbe aldığını" bildiren Aliyev, "uçağın radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini, kuyruk kısmının da yerden açılan ateşle büyük ölçüde hasar gördüğünü" söyledi.

"DOSTUMUZ OLAN ÜLKENİN, UÇAĞIMIZA ATEŞ AÇMASI KİMSENİN AKLINA GELMEZDİ"

Aliyev, uçağın düşme nedeni olarak önce kuş çarpması ihtimalinin gösterildiğini hatırlatarak, "Belki de uçak darbe aldığında pilot bunu kuş çarpması sanmıştı. Çünkü dostumuz olan ülkenin, uçağımıza ateş açması kimsenin aklına gelmezdi. Fakat maalesef Rusya'da bazı çevreler bu ihtimal (kuş çarpması) üzerinde durdu. Bizi üzen ve şaşırtan şeylerden biri de Rus resmi makamlarının uçakta gaz tüpü patlaması iddiasını ortaya atmalarıydı. Bu, Rus tarafının konuyu örtbas etmek istediğini açıkça ortaya koyuyordu. Elbette uçağımız kazara düşürüldü. Burada kasıtlı terör eylemi söz konusu değildir. Dolayısıyla suçun itirafı, dost ülke sayılan Azerbaycan'dan özür dilemek, olayı kamuoyuna duyurmak, yapılması gerekenlerdi. Maalesef ilk üç gün Rusya'dan saçma sapan varsayımlardan başka bir şey duymadık." şeklinde konuştu.

"KONUNUN ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILDIĞINI AÇIKÇA GÖRDÜK"

Olayın ayrıntılı şekilde araştırılacağından hiçbir şüphe duymadığını kaydeden Aliyev, "Rusya, olayın Bağımsız Devletler Topluluğu Devletlerarası Havacılık Komitesi tarafından araştırılmasını önerdi. Kategorik olarak reddettik. Sebebi açık. Çünkü bu kurumun ağırlıklı olarak Rus yetkililerden oluştuğu ve kurumun başında Rus vatandaşlarının olduğu bir sır değil. Kazanın hemen ardından Rusya'nın adil ve yeterli adımlar attığını görseydik belki itiraz etmezdik ancak konunun örtbas edilmeye çalışıldığını açıkça gördük." ifadelerini kullandı.

"RUSYA ÖZÜR DİLEMELİ VE TAZMİNAT ÖDEMELİ "

Aliyev, Rusya'dan beklentilerine ilişkin ise şunları söyledi: "Taleplerimizi Rus tarafına açıkça ifade ettik ve resmen ilettik. Öncelikle Rusya tarafının Azerbaycan'dan özür dilemesi gerekiyordu. İkincisi suçunu itiraf etmesi gerekiyor. Üçüncüsü, suçluları cezalandırmalı, cezai sorumluluğa tabi tutmalı, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir. Bunlar bizim şartlarımız. Bunlardan ilki dün zaten sağlandı. Umarım diğer şartlarımız da kabul edilir. Bütün bu şartlar adildir. Burada olağanüstü bir gereklilik veya sorun yoktur ve uluslararası deneyime, normal insan davranışına dayanmaktadır. Umarım şartlarımız kabul edilir."

Aliyev, Azerbaycan uçağının neden düştüğünü açıklayıp tazminat istedi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aliyev, Azerbaycan uçağının neden düştüğünü açıklayıp tazminat istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mahşerin atlısı:
    zaten putin savaşta kendini çiğnetip atcan bi kenara moruk 18 49 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    bu Aliyev'in dini imanı para rezil erif 34 25 Yanıtla
  • Ender seker:
    RTE nin kankası bu buda dünyanın başına bela 27 31 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    rte nin kardeşi buda Azerbaycan in başına bela oldu 21 18 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Rusya Suriye'de izlenen saçma sapan politikalar nedeniyle Azerbaycan'a Ermenistan eliyle ve diğer Türk devletlerine çökecek Ukrayna gibi Suriye'de PKK devleti Büyük Ortadoğu Projesi tıkır tıkır işliyor Bizde treni izliyoruz 16 13 Yanıtla
    Murat Çevre:
    Rüyalar ... bu uyan istersen artık 0 4
    Kubilay Turkyilmaz:
    NE SAÇMALIYORSUN KORKAK BEY.NSİZ 1 3
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