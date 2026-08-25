Alkol Tartışması Cinayetle Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkol Tartışması Cinayetle Bitti

Alkol Tartışması Cinayetle Bitti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da alkol alan iki arkadaş, tartışma sonucu ev arkadaşlarını bıçaklayarak öldürdü.

ADANA'da Tamer İnan (21) ile Mehmet Solak (24), birlikte alkol aldıkları sırada tartıştıkları ev arkadaşları Emrah Kocaoğlu'nu (33) bıçaklayarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, anahtarı bulamadıkları için evde kilitli kaldıklarını belirterek yardım isteyen şüpheliler, itfaiyenin kapısını kırdığı dairede gözaltına alındı. Sorgularında birbirini suçlayan şüpheliler tutuklandı.

Olay, 20 Ağustos'ta saat 03.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Emrah Kocaoğlu ile ev arkadaşları Tamer İnan ve Mehmet Solak arasında alkol aldıkları sırada tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, İnan ve Solak ile Kocaoğlu arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Kocaoğlu vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Emrah Kocaoğlu kanlar içinde koltuğa yığılırken, şüpheliler ise bıçağı pencereden attı. Bir süre sonra şüpheliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, anahtarı bulamadıkları için evde kilitli kaldıklarını belirterek yardım istedi.

KAN LEKELİ BIÇAK BAHÇEDE BULUNDU

Şüphelilerini ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla içeri girebildi. Sağlık ekibi, yerde yatan Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme yapan polis, üzerinde kan lekesi bulunan ve cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçağı, apartman bahçesinde buldu. Bunun üzerine Tamer İnan ile Mehmet Solak gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Sorguya alınan şüpheliler, birlikte içki içtiklerini ve hatırlamadıkları bir nedenle tartıştıklarını, Emrah Kocaoğlu'nu kendilerinin bıçaklamadığını belirterek, suçu birbirinin üzerine attı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer İnan ile Mehmet Solak, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Bahçede bulunan bıçak ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkol Tartışması Cinayetle Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri’ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde “işgal“ diyordu ABD'li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri'ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde "işgal" diyordu
Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri
Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor
Nathan Ake’nin kahvecideki görüntüsü olay oldu Karşısındaki kişi merak konusu Nathan Ake'nin kahvecideki görüntüsü olay oldu! Karşısındaki kişi merak konusu
“Ankara’da görev almak istiyorum” demişti Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi “Ankara’da görev almak istiyorum” demişti! Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi
Maradona’nın “Tanrı’nın Eli“ topu inanılmaz bir rakama satıldı Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" topu inanılmaz bir rakama satıldı
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Takımın yıldızı arkadaşlarıyla vedalaşıyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın yıldızı arkadaşlarıyla vedalaşıyor

11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
11:37
Ceplerine ne kadar para girecek Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
11:19
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz’ı tokatladı
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
10:04
DinamikPay’a el konuldu 13 kişi gözaltında
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 12:10:44. #7.12#
SON DAKİKA: Alkol Tartışması Cinayetle Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.