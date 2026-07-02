Alkollü sürücü 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
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Alkollü sürücü 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı

Alkollü sürücü 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı
02.07.2026 11:28
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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, bisikletli çocuğa çarpıp ölümüne sebep oldu; ceza alıp tahliye edildi.

ERZURUM'da bisikletiyle ekmek almaya giden Abdulbaki Alperen Cellat'a, otomobil ile çarpıp ölümüne neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü Cüneyt B., 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve hakkında verilen ceza miktarını dikkate alan mahkeme tahliyesine karar verdi.

Kaza, 6 Nisan saat 22.00 sıralarında Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için bisikletiyle fırına gitmek üzere evden çıkan Abdulbaki Alperen Cellat'a 100'üncü Yıl Caddesi'nde Cüneyt B. idaresindeki 25 AEA 761 plakalı otomobil çarptı. Devrilen bisikletten yola düşüp metrelerce savrulan çocuk yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Alperen, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özlem ve Murat Cellat çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Abdulbaki Alperen Cellat'ın hastane yolunda kalbi durdu. Sağlık personelinin müdahale ettiği Alperen'in kalbi, kısa sürede ulaştırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde yeniden çalıştırıldı. Abdulbaki Alperen Cellat, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek çocuk yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Alperen'in bisikleti ve ayakkabılarının kaldığı kaza yerinde inceleme yapan polis, otomobilin plakasının düştüğünü belirledi. Rabia Ana Mahallesi'nde tespit edilen aracın sürücüsü Cüneyt B., kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cüneyt B., çıkarıldığı mahkeme tarafından taksirle yaralama ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi çocuk yoğun bakım servisinde tedavi gören Abdulbaki Alperen Cellat ise kazadan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

BİLİRKİŞİ SÜRÜCÜYÜ KUSURLU BULDU

Dosyayı inceleyen Erzurum Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda kazada sürücü Cüneyt B.'nin yüzde 100 kusurlu olduğu, ölen Abdulbaki Alperen Cellat'ın ise kusurunun bulunmadığı bildirildi.

DUR DEMEMİZE RAĞMEN DURMADI

Bilinçli taksirle ölüme neden olma, alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından Cüneyt B. hakkında Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada ifade veren şahitlerden A.T.G., "Tekel bayiinden alkol aldıktan sonra aracı Cüneyt kullandı. Ejder tepesi olarak bilinen yere gittik. Cüneyt ve H. alkol aldılar. Yaklaşık 5 dakika orada kaldık. Daha sonra şoför koltuğunda Cüneyt varken aracın sağ ön tampon kısmını vurduk. Tampon kırılıp yere düştü. H. aracın içerisine koydu. Cüneyt şoför koltuğunda devam etti. Aracı süratli kullanıyordu. Cam kırılma sesi duydum. Aracın ön sağ cam kısmının kırıldığını gördüm. Telefona baktığım için tam göremedim ağaca mı çarptık dedim. H., 'Abi çocuk öldü' dedi. Dur dememize rağmen Cüneyt durmadı. 100-200 metre gittikten sonra durdu. Zaten Ejder'den inerken Cüneyt telefonla konuşuyordu ve sinirliydi. Biriyle kavga ediyor gibiydi. Araçta yolcu olarak bulunan C. çocuğa bakmaya gitti. Uzaktan baktı. Çocuğu görememiş, 'Kalkıp gitmiş' dedi. Daha sonra H. araca bindi biz de olay yerinden yaya olarak ayrıldık" dedi.

OLASI KAST İLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRILSIN

Cellat ailesinin avukatı Timurhan Gür, mahkemeden görevsizlik kararı vermesini talep etti. Gür, "Alınan bilirkişi raporuna ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre asli ve tek kusurlu taraf sanıktır. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilmiştir. Kaza sonrasında olay yerinden kaçmıştır. Ayrıca, aracı önce kendisinin kullanmadığını söylemek sureti ile adaleti yanıltmaya çalışmıştır. Bizim kanaatimize göre olay taksirle ölüme sebebiyet verme suçu değildir. Olası kast ile öldürme suçundan cezalandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu nedenle görevsizlik kararı verilmesini talep ederiz" diye konuştu.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Mahkemeye tutuklu bulunduğu Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan sanık Cüneyt B., "Uzun süredir tutukluyum. Mahkemeden tahliyemi talep ederim. Olay nedeni ile üzgünüm. Başka bir diyeceğim yoktur" dedi.

SANIK 1.79 PROMİL ALKOLLÜ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında ise özetle şu ifadelere yer verdi:

"Abdulbaki Alperen Cellat'ın herhangi bir kural ihlalinin olmadığının, sanığın alkol raporunda 1.79 promil alkollü olduğunun fakat olay yerini terk etmesi ve olay saatine göre de sanığın 2.13 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, katılanlar ve tanıkların beyanları, sanık savunması, otopsi tutanağı, diğer tutanaklar, kaza tespit tutanağı, yapılan keşif ve alınan bilirkişi raporları, ATK raporları, fotoğraflar ve tüm soruşturma evrakı kapsamından sanığın alkollü olarak tam kusurlu bir şekilde ölene aracı ile çarpmak sureti ile ölümüne sebep olduğu, bilinçli taksir ile ölüme sebebiyet verme suçunu işlediği sonuç ve kanaatine varılmakla sanığın üzerine atılı Türk Ceza Kanunu 85/1, 22/3 Maddesi gereğince cezalandırılmasına, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur."

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULADI

4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Avukat Timurhan Gür'ün görevsizlik talebini reddederken, tutuklu sanık Cüneyt B.'ye 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul ederek cezasını 3 yıl 9 ay hapse indirdi. Mahkeme sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve hakkında verilen ceza miktarı dikkate alınarak tahliyesine karar verdi.

'BEN NE YAŞADIYSAM ALLAH ONA DA AYNISINI YAŞATSIN'

Duruşma sonrası DHA muhabirine konuşan anne Özlem Cellat, "Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Verilen cezayı da ben kabul etmiyorum. Benim çocuğum suçsuz, günahsızdı. O alkollü olduğu halde benim çocuğuma gidip vurdu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ben ne yaşadıysam Allah ona da aynısını yaşatsın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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