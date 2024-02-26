Alman Hükümeti, UNRWA İddialarının Araştırılmasını İstiyor

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Alman hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkındaki iddialarla ilgili araştırmanın hızla sonuçlandırılmasını istedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, UNRWA hakkındaki iddialarla ilgili araştırmanın şu anda devam ettiğini anımsattı.

Bu yüzden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 23 Şubat'ta New York'ta bu araştırmadan sorumlu olan eski Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir araya geldiği bilgisini paylaşan Wagner, "UNRWA'ya yönelik angajmanımıza devam etme konusunda karar verebilmemiz için bu araştırmanın hızlı şekilde sonuçlandırılmasına ihtiyacımız var." dedi.

Wagner, aynı zamanda Gazze'ye daha fazla insani yardımın girmesi için başka kuruluşlara desteği artırdıklarını ve İsrail hükümeti ile yapılan görüşmelerde bunu konu ettiklerini anlattı.

Gazze'deki durumu "felaket" olarak niteleyen Wagner, İsrail'in Refah kentinde planladığı geniş çaplı saldırılarına ilişkin haberleri de endişeyle karşıladıkların söyledi.

Wagner, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın girmesi için çatışmalarda "insani ara" verilmesine ilişkin Alman hükümetinin tutumunu yineledi.

Toplantıya katılan Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann da, AA muhabirinin "BM uzmanları ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'e silah sağlayan ülkelerin savaş suçlarına ortak olabileceği gerekçesiyle İsrail'e silah sağlanmasının durdurulması çağrısında bulunuyor. Birkaç hafta önce Hollanda'da bir mahkeme bu nedenle İsrail'e silah ihraç edilmesini yasakladı. Almanya, İsrail'e silah göndermemeyi veya askıya almayı düşünür mü?" şeklindeki soruya yanıt verdi.

Hoffmann, hükümetin silah ihracatına ilişkin verilen izinlerin ayrı ayrı değerlendirildiğini ve duruma göre dikkatli inceleme sonrasında karar alındığını belirterek, burada dış ve güvenlik hususlarının dikkate alındığını, bu kararlarda insan haklarının da göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Sözcü Yardımcısı Hoffmann, Almanya'nın başka ülkelere tedarik ettiği silahların nasıl ve ne için kullanıldığına ilişkin sorumluluk taşıyıp taşımadığına ilişkin soruya da, "Söylediğim gibi, silah ihracatlarını onaylayıp onaylamayacağımıza karar verirken hem dış ve güvenlik politikası hususlar hem de uluslararası insancıl hukuk da rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA İsrail'in hedefinde

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Belçika, Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.