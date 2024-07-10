Alman Sol Parti Eş Genel Başkanı: İsrail'in Okullara Saldırması Uluslararası Hukuk İhlalidir

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Alman Sol Parti Eş Genel Başkanı Janine Wissler, İsrail'in okullara sığınan sivilleri hedef almasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Wissler, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletlere (BM) ait okulu bombalaması sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir okula sığınmak isteyen sivillerin bu şekilde acımasızca hedef alınması kabul edilemez ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırısının mümkün olan en güçlü şekilde kınanması gerektiğini kaydeden Wissler, çoğu kadın ve çocuk en az 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırının hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirtti.

"İsrail ordusunun, teröristlerin de okulda öldürüldüğünü iddia ederek bu saldırıyı haklı göstermesi kabul edilemez. Bu durum masum sivillerin ölümünü meşrulaştıramaz." diyen Wissler, Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olduğunun altını çizen Wissler, "İnsanlar temiz su ve temel hijyen ürünlerin eksikliğinden muzdarip ve bu da hastalıkların hızla yayılmasına yol açmaktadır. Aşırı kalabalık mülteci kamplarındaki yaşam koşulları insanlık dışı ve tahammül edilemez durumda." şeklinde konuştu.

İsrail dört okula saldırılar düzenledi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki okulların üçte ikisinin hedef alındığını duyurmuştu.

Gazze'de UNRWA'ya ait 183 okul bulunuyordu.

İsrail'in 4 okula düzenlediği saldırılarda en az 50 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle, yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de 1,9 milyondan fazla Filistinli yerinden oldu.

Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail'in göçe zorlaması nedeniyle defalarca yerinden edildi, bir kısmı da bölgelerini terk etmemek için çevredeki okullara sığınıyor.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, sık sık yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları ve kampları da vuruyor.