Almanya Başbakanı Merz, 210 milyar euroluk Rus varlıklarında ABD kontrolünü reddetti - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Merz, 210 milyar euroluk Rus varlıklarında ABD kontrolünü reddetti

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Almanya Başbakanı Merz, 210 milyar euroluk Rus varlıklarında ABD kontrolünü reddetti
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AB'de dondurulmuş Rus varlıklarının ABD kontrolüne devredilmesini reddetti. Merz, kararın Avrupa tarafından verilmesi gerektiğini belirtirken AB'de Rusya Merkez Bankası'na ait yaklaşık 210 milyar euro dondurulmuş durumda.

BERLİN, 16 Ekim (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nde (AB) dondurulmuş Rus varlıklarının ABD'nin kontrolüne verilmesini reddederek, bu varlıklarla ilgili kararların Avrupa tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

Merz, Brüksel'de düzenlenecek AB Zirvesi öncesinde perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bunlar Avrupa'da dondurulmuş varlıklar. Avrupa'da dondurulmuş olarak kalmalılar. Bu bizim meselemiz ve bu konuda kararı biz vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Basında yer alan son haberlere göre ABD, Avrupa'da bazı Rus varlıkları üzerindeki dondurma kararının kaldırılmasını ve bu varlıkların Washington'ın denetimi altındaki bir mekanizmaya devredilmesini önermişti.

AB'de şu anda Rusya Merkez Bankası'na ait yaklaşık 210 milyar euro tutarında varlık dondurulmuş durumda.

Kaynak: Xinhua
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