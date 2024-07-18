Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşa karşı birlikte durduğunu söyledi - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşa karşı birlikte durduğunu söyledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun zirvesinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşa karşı Avrupa'nın birlikte durduğunu belirtti. Scholz, Moldova'nın da hibrit saldırılarla tehdit edildiğini ve Avrupa'nın Rus emperyalizmine karşı net bir tavır aldığını vurguladı. Ayrıca, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine de değinen Scholz, bu yılın bölge için önemli bir yıl olduğunu ve umutlu olduğunu ifade etti.

18.07.2024 21:27
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın Rusya'nın Ukrayna'da hız kesmeden sürdürdüğü savaşa karşı birlikte durduğunu söyledi.

İngiltere'nin Woodstock şehrinde bulunan Blenheim Sarayı'ndaki Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 4'üncü zirvesine katılan Şansölye Scholz düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da hız kesmeden sürdürdüğü savaşa karşı birlikte durmaktadır. 40'tan fazla devlet ve hükümet başkanı bu mesajı net bir şekilde vermek üzere Blenheim Sarayı'nda bir araya gelmiştir. Bu, Belarus ve Rusya dışında neredeyse tüm Avrupa anlamına gelmektedir ve Avrupalılar olarak Rus emperyalizmine karşı net bir tavır alıyoruz." dedi.

Rusya'nın komşularını hibrit saldırılar ve dezenformasyon da dahil olmak üzere pek çok yolla tehdit ettiğini savunan Scholz, "Moldova bu tür saldırıların başlıca hedefidir. İngiltere, Fransa, Polonya ve Romanya'dan mevkidaşlarımla burada Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya geldik ve Moldova'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü için verilen mücadelede dayanışmamızı bir kez daha teyit ettik." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Batı'dan tedarik edilen silahların Rus topraklarına karşı kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması talebinin sorulması üzerine Scholz, "Bu tür adımların söz konusu olmadığı konusunda fikir birliği görüyorum ve ABD de bu konuda çok net." diyerek bu talebe karşı çıktı.

Zirvede Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini hatırlatan Scholz, bu yılın bölge için çok önemli bir yıl olduğunu kaydetti.

İki tarafın da birbirlerine karşı daha kararlı ve cesur adımlar atmaları durumunda bu yılın bir barış yılı olabileceğini umduğunu dile getiren Scholz, "Ben de bu vesileyle kendilerini cesaretlendirmek istedim. Avrupa bir bütün olarak Ermenistan ve Azerbaycan'a, birbirleriyle uzun süre devam edecek ve komşu olan bu iki ülkenin uzun vadede iyi bir işbirliği yapmasını sağlayacak bir barış yapma yoluna eşlik edecektir." ifadelerini kullandı.

Her iki ülkenin birbirleriyle yoğun bir şekilde ve yapıcı bir yaklaşımla müzakere ettiğine dikkati çeken Scholz, "Halihazırda birçok somut anlaşmaya varılmıştır. Konuştuğum herkes nihai bir barış anlaşmasının önündeki sorunların yüzde 90'ından fazlasının çözüldüğünü söyledi. Son yüzdelik kısım her zaman çok zor olabilir ama bu konuda örneğin geçen seneye göre çok daha umutlu olduğumu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz ayrıca Kosova ve Sırbistan'la ilgili olarak da yakın işbirliğini sürdürmek istediklerini sürekli tırmanan gerilimlerin ve ablukaların sona ermesini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşa karşı birlikte durduğunu söyledi - Son Dakika

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