Almanya Başbakanı Scholz'un Türkiye'yle savunma alanında işbirliği mesajları Alman basınında - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz'un Türkiye'yle savunma alanında işbirliği mesajları Alman basınında

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında verdikleri mesajlar, Alman medyasında geniş yer aldı.

20.10.2024 12:46
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında verdikleri mesajlar, Alman medyasında geniş yer aldı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Şansölye Scholz İstanbul'da Ankara'ya daha fazla savunma sanayisi ürünü sözü verdi" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, Alman hükümetinin, savunma sanayisi ürünlerinin Türkiye'ye tedarik edilmesi konusuna uzak durduğu ancak Scholz'un bu ziyaretle Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna işaret ederek savunma sanayisi ürünleri konusunda daha fazla işbirliğine gidileceğini bildirdiği aktarıldı.

Alman hükümetinin Ankara'ya savunma sanayisi ürünlerinin tedariki konusunda gösterdiği yeni tutumla Yunanistan'ı ürküttüğü, bu nedenle Scholz'un, Atina ile Ankara arasındaki ilişkilerin son dönemde gözle görülür bir şekilde yumuşamış olmasını övdüğü de ifade edilen haberde, Berlin'de bir süredir Türkiye ile ilişkilerde "yeni bir başlangıç"tan söz edildiğine dikkati çekildi.

Haberde, özellikle Donald Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi ihtimali ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının artması olasılığını göz önünde bulunduran Berlin'in, NATO müttefiki Türkiye'ye bakışını değiştirdiği vurgulandı.

Amacın NATO'nun güney kanadını güvence altına almak ve Ukrayna'ya desteğin azalması karşısında güçleri birleştirmek olduğu belirtilen haberde, Berlin yönetiminin gelecekte Erdoğan'ın Kremlin ile iletişim kanallarını kullanabilmeyi umduğu ifade edildi.

Haberde, Almanya'nın Türkiye'ye yakınlaştığının bir diğer işaretinin de Scholz'un en son 2016 yılında gerçekleştirilen yüksek stratejik ortak hükümet istişarelerinin yeniden başlatılacağını duyurması olduğu kaydedildi.

Deutschlandfunk'ta yer alan haberde de Scholz ve Erdoğan'ın silah ve teçhizat sevki konusunda hemfikir olduğu ancak Orta Doğu konusunda farklı düşündükleri belirtildi.

Haberde, Almanya ve Türkiye'nin yıllarca süren itidalli ilişkilerin ardından savunma sanayisi alanında yeniden daha fazla işbirliği yapmak istediği belirtildi, Şansölye Scholz'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da yaptığı görüşmenin ardından, NATO ortağı Türkiye'nin Alman silahlarını almasının doğal olduğunu söylediği aktarıldı.

Scholz, Erdoğan ile ilişkilerini geliştirdi

Süddeutsche Zeitung'daki analizde de "Dost olmak istiyor muyuz?" başlığı kullanıldı.

Analizde, Olaf Scholz'un yıldırım bir ziyaret için İstanbul'a uçtuğu, Şansölye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birbirleriyle iyi anlaştıklarının görüldüğü ayrıca hangi konuların yeni dostluklarını bozacağını da bildikleri kaydedildi.

Şansölye'nin Türkiye Cumhurbaşkanı ile ilişkilerinin geliştiğinin söylendiği ve bunun muhtemelen kişisel sebepleri olduğu zira ikilinin birbirlerini daha iyi tanıdığına işaret edilen analizde, iki liderin uluslararası zirvelerde ve eylülde New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda bir araya geldiği; bunun, Olaf Scholz'un şansölye olduktan sonra Türkiye'ye yaptığı ikinci ziyaret olduğu hatırlatıldı.

Tagesspiegel gazetesi de Şansölye Scholz'un Türkiye'ye Eurofighter vermek istediğini yazdı.

Haberde, Orta Doğu konusundaki anlaşmazlık devam etmesine karşın Türk-Alman ilişkilerinin yakınlaşacağı diğer konularda bir hareketlilik olduğunu ifade edildi.

Olaf Scholz ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk-Alman ilişkilerinde son dönemde yaşanan iyimser havanın, Orta Doğu ihtilafı konusundaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle bozulmasına izin vermeme kararlılığı da dahil olmak üzere pek çok konuda mutabık kaldığı aktarıldı.

Scholz'un, iyi ekonomik ilişkileri övdüğü ve NATO ortağına Eurofighter savaş uçaklarının teslim edilmesi olasılığını dile getirdiği kaydedildi.

"Scholz, NATO ülkesi Türkiye'ye daha fazla silah ihracatı yapılacağını açıkladı" başlığını atan Welt gazetesi, Scholz'un Türkiye'ye silah ihracatını savunduğunu ve Eurofighter savaş uçaklarının olası teslimatı konusunda da ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Scholz'un "Türkiye bir NATO üyesi ve bu nedenle somut teslimatlara yol açacak kararlar almaya devam ediyoruz. Bu tabii ki bir mesele ve son zamanlarda bu tür kararlar da aldık. ve daha fazlası da olacak" ifadelerine yer verilen haberde, Alman hükümetinin son dönemde Türkiye'ye eskiye oranla daha fazla askeri teçhizat ihracatına izin verdiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz'un Türkiye'yle savunma alanında işbirliği mesajları Alman basınında - Son Dakika

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