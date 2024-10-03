Almanya Birlik Günü Resepsiyonu Ankara\'da

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Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Almanya Birlik Günü vesilesiyle başkentte resepsiyon düzenledi.

Büyükelçiliğin bahçesindeki resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, diplomatlar ve davetliler katıldı.

Bozay, yaptığı konuşmada, Almanya Birlik Günü'nü kutladı.

Almanya'nın Türkiye için önemli ortak olduğunun altını çizen Bozay, "Diplomatik ilişkilerimizin kurulduğu 1763 yılına kadar uzanan tarihi bağlarımız var." dedi.

Bozay, Türkiye ile Almanya'nın yakın ticaret ortağı ve NATO müttefiki olduğunu anımsatarak, dünyada istikrarın ve refahın sağlanması için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Bozay, Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ihracat güzergahı olduğunu vurgulayarak, gelecek dönemde 60 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Almanya'da yaşayan Türk toplumunun ülkenin gelişimine katkı sunduğunu kaydeden Bozay, "Bugün 3 milyonu aşan nüfusuyla Türk toplumu, Almanya'nın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş ve Alman kültürünü zenginleştirmiştir." ifadesini kullandı.

Bozay, "Şu anda Gazze'de devam eden katliamdan savaşın daha geniş bir bölgeye yayılma riskine, Ukrayna'daki savaştan enerji ve gıda güvenliği ile iklim değişikliğine ilişkin endişelere kadar pek çok zorluk ve krizle karşı karşıyayız." diyerek, bu zorlukların üstesinden gelinmesinde Türkiye'nin rol oynayabileceğini söyledi.

Türkiye'nin AB üyelik süreci

Bozay, "Türkiye, AB'nin tam üyesi olmadan Avrupa'nın bütün olması düşünülemez. Bölgesel ve küresel sınamaların giderek karmaşıklaşan yapısı, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir bakış gerektirmektedir." görüşünü paylaşarak, Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin Birliğin vizyonunu ve etkisini genişletebileceğini vurguladı.

"Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Almanya'nın desteğine güveniyoruz. Birlikte hareket etmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Bu doğrultuda Almanya ile stratejik bir bakış açısıyla çalışmaya devam etmeye hazırız." ifadelerini kullanan Bozay, Türkiye ve Almanya'nın birlikte oluşturabileceği sinerjinin kendi sınırlarını aşacağı değerlendirmesinde bulundu.

Bozay, Türkiye'deki büyükelçilik görevini yakın zamanda üstlenen Sorg'a başarılar dileyerek, ilişkileri geliştirmeye devam etme isteğini dile getirdi.

Stratejik ortaklık

Büyükelçi Sorg da 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkıldığını hatırlatarak, Doğu ve Batı Almanya'dan insanların o gece kucaklaşıp kutlama yaptıklarını söyledi.

Almanya'nın AB, G7, G20 ve NATO'daki müttefikleri ve dostlarına güvendiğini belirten Sorg, "Elbette stratejik bir ortak olan Türkiye, bunların arasında önemli yer tutuyor." dedi.

Sorg, bu yıl Almanya ile Türkiye arasındaki dostluğun 100'üncü yılının kutlandığını dile getirerek, bu süreçte iki ülke arasında kültürel, ekonomik ve sosyal birçok gelişmenin yaşandığına işaret etti.

İki ülke arasında yakın ekonomik ve siyasi bağların bulunduğunu anlatan Sorg, "2023'te ikili ticaret hacmimiz yeni bir rekor kırarak 55 milyar avroya ulaştı." ifadesini kullandı.

Sorg, ülkesinin, AB-Türkiye ilişkilerine stratejik ve ileriye dönük şekilde bağlı kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, "İşbirliğimizi kilit alanlarda kademeli olarak genişletmemiz ve güncel dış politika konularını düzenli ve derinlemesine tartışmamız her iki tarafın da çıkarınadır." diye konuştu.

Dünyada şiddetli çatışmaların yaşandığına ve Ukrayna'daki savaşın sürdüğüne dikkati çeken Sorg, ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Sorg, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı anlaşma için umut ışığını gördüklerini sözlerine ekledi.