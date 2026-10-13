Almanya Büyükelçisi Sorg, Avrupa güvenliğinin Türkiye'siz olamayacağını söyledi - Son Dakika
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Almanya Büyükelçisi Sorg, Avrupa güvenliğinin Türkiye'siz olamayacağını söyledi

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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg, 4. Türk-Alman Ekonomi Konferansı'nda Avrupa güvenlik mimarisinin Türkiye olmadan inandırıcı olamayacağını söyledi. Sorg, savunma sanayisinde müşteri değil ortaklık ilişkisi kurulması gerektiğini belirtti.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, "Avrupa güvenlik mimarisi, Türkiye olmadan inandırıcı bir mimari olamayacaktır." dedi.

4. Türk-Alman Ekonomi Konferansı, TOBB İkiz Kuleler'de "Değişen Savunma ve Güvenlik Mimarisinde Stratejik Ortaklık" temasıyla düzenlendi.

Büyükelçi Sorg ve NATO Harekattan Sorumlu Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Thomas Lowin, konferans kapsamında hitapta bulundu.

Sorg, Avrupa güvenlik mimarisinin değişimine işaret ederek, "Türkiye ve Almanya'nın çıkarı, bu değişimi birlikte şekillendirmekte yatıyor." dedi.

NATO Ankara Zirvesi'nden "daha güçlü Avrupa'ya ihtiyaç duyulduğu" mesajı çıktığının altını çizen Sorg, savunmanın Avrupa sütununu güçlendirirken buna kimlerin dahil olması gerektiği konusunda net olmaları gerektiğini söyledi.

Sorg, Rusya'nın Ukrayna, Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Doğu'daki faaliyetlerine dikkati çekerek, Türkiye'nin bu bölgelerin ortasında yer aldığını dile getirdi.

"Avrupa güvenlik mimarisi, Türkiye olmadan inandırıcı bir mimari olamayacaktır." diyen Sorg, bölgesel sınamalar karşısında savunma sanayisinin güçlendirilmesinin öneminden bahsetti.

Sorg, Türkiye'nin son yıllarda güçlü bir savunma sanayi inşa ettiğini ve ihracatı artırdığını vurgulayarak, artık müşteri ilişkisi değil, ortaklık ilişkisi kurmaları gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa'nın yeni yükselen savunma yapısına Türkiye'nin dahil olması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Sorg, Almanya ile Türkiye'nin savunma sektörlerinin birbirini tamamlar nitelikte olduğunu kaydetti.

"Caydırıcılık ve işbirliği" mesajı

Tuğgeneral Lowin de caydırıcılığın bir beyan değil, yetkinlik ve bunu kullanmaya yönelik agresif irade olduğunu belirterek, "Düşmanımız bizim işimizde ciddi olduğumuzdan korkmalıdır." dedi.

Savaşa hazırlığın muhabere, mühimmat ve stok gücünün yanı sıra takviye planlarıyla ölçüleceğini dile getiren Lowin, Ukrayna'daki savaşın, yeni teknolojinin savaş kazanmak için yeterli olmadığının göstergesi olduğundan bahsetti.

Lowin, NATO'nun kolektif savunmanın kilit taşı olduğunu vurgulayarak, Almanya ve Türkiye'nin ittifaktaki yerine dikkati çekti.

NATO liderliğindeki Doğu Cephesi Caydırıcılık İnisiyatifi kapsamında yürüttükleri çalışmalara değinen Lowin, NATO'nun savunma planlamasında şirketlerin de önem arz ettiğini söyledi.

Lowin, Türkiye ile Almanya'nın muharebe alanında birbirini tamamladığının altını çizdi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Başkanı Bige Yücel ile TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi Başkanı Ahmet Akyol'un yanı sıra Türk-Alman iş dünyasının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA
DiplomasiPolitikaEkonomiSavunmaAlmanyaTürkiyeAnkaraGüncelSon Dakika

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