Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Çarşamba Günü Türkiye'de

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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, 2-5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi kapsayan resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Steinmeier, 5 Şubat günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 2-5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi kapsayan resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Almanya Cumhurbaşkanı 5 Şubat Türkiye'de olacak. Steinmeier, resmi temasları çerçevesinde Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk Alman devlet başkanı olacak. Steinmeier, ziyaret ettiği ülkelerde üst düzey siyasi görüşmeler yapacak. Görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında bölgesel güvenlik, istikrar ve Gazze ile Suriye'ye yönelik insani yardımlar konuları bulunuyor.

Dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a uçan Almanya Cumhurbaşkanı Steimeier bu sabah Suudi Arabistanlı düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle görüşme yapacak. Suudi Arabistan Krallığı Bakanlar Kurulu Başkanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından öğle saatlerinde askeri törenle karşılanacak Alman Cumhurbaşkanı öğleden sonra Veliaht Prens ile görüşecek. Suudi Arabistanlı kadın futbolcular ve genç yeteneklerle akşam buluşmayı planlayan Steinmeier ardından "Jax District" sanat merkezine ziyarette bulunacak.

Yarın sabah Kral Selman Parkı'nı ziyaret edecek olan Steinmeier öğle saatlerinde Ürdün'e uçacak. Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşecek olan Steinmeier, Ürdün temaslarının ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek.