Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Çarşamba Günü Türkiye'de - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Çarşamba Günü Türkiye'de

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 2-5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi kapsayan resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Steinmeier, 5 Şubat günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

03.02.2025 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, 2-5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi kapsayan resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Steinmeier, 5 Şubat günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 2-5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi kapsayan resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Almanya Cumhurbaşkanı 5 Şubat Türkiye'de olacak. Steinmeier, resmi temasları çerçevesinde Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk Alman devlet başkanı olacak. Steinmeier, ziyaret ettiği ülkelerde üst düzey siyasi görüşmeler yapacak. Görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında bölgesel güvenlik, istikrar ve Gazze ile Suriye'ye yönelik insani yardımlar konuları bulunuyor.

Dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a uçan Almanya Cumhurbaşkanı Steimeier bu sabah Suudi Arabistanlı düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle görüşme yapacak. Suudi Arabistan Krallığı Bakanlar Kurulu Başkanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından öğle saatlerinde askeri törenle karşılanacak Alman Cumhurbaşkanı öğleden sonra Veliaht Prens ile görüşecek. Suudi Arabistanlı kadın futbolcular ve genç yeteneklerle akşam buluşmayı planlayan Steinmeier ardından "Jax District" sanat merkezine ziyarette bulunacak.

Yarın sabah Kral Selman Parkı'nı ziyaret edecek olan Steinmeier öğle saatlerinde Ürdün'e uçacak. Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşecek olan Steinmeier, Ürdün temaslarının ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Walter Steinmeier, Suudi Arabistan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Almanya, Ankara, Güncel, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Çarşamba Günü Türkiye'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz
10:12 Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
09:23 Yunanistan’da yanardağ patlamasına karşı ’’kırmızı kod’’ ile acil durum ilan edildi Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı ''kırmızı kod'' ile acil durum ilan edildi
09:10 TSK’dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın
16:46 Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor
16:22 Beşiktaş’tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
16:06 İstanbul’a daha yeni geldi: Galatasaray’dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
15:58 Kasımpaşa, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-3 yendi Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
15:23 Danimarkalı siyasetçi Paludan’dan Kuran provokasyonu Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu
15:21 Morata’dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye’ye gelmemin tek nedeni Galatasaray Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray
15:18 Ege’deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi Okullar tatil edildi Ege'deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi! Okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 11:37:46. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Çarşamba Günü Türkiye'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.