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Almanya'da AfD ve aşırı sağcılar yabancı kökenlilerin sınır dışı edilmesini planlıyor - Son Dakika
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Almanya'da AfD ve aşırı sağcılar yabancı kökenlilerin sınır dışı edilmesini planlıyor

Almanya'da yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen Almanya için Alternatif Partisi (AfD) politikacıları ve Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'in, aralarında Alman vatandaşlığı olanların da dahil olduğu milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören bir plan üzerine gizlice görüştükleri ileri sürüldü.

Almanya\'da AfD ve aşırı sağcılar yabancı kökenlilerin sınır dışı edilmesini planlıyor
10.01.2024 - 16:11,
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Almanya'da yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen Almanya için Alternatif Partisi (AfD) politikacıları ve Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'in, aralarında Alman vatandaşlığı olanların da dahil olduğu milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören bir plan üzerine gizlice görüştükleri ileri sürüldü.

Kamu yayıncısı ARD'ye ait Tagesschau haber sitesinde yer alan haberde, Correctiv gazetecilik araştırma merkezinin, kasım ayında Potsdam yakınlarındaki bir otelde gerçekleştirilen toplantıyı belgelediği belirtildi.

Haberde, toplantıya, aşırı sağcı AfD üyeleri ile Sellner'in yanı sıra Almanya'nın tanınmış zincir markalarından bazılarının ortak ve yöneticilerinin de katıldığı aktarıldı.

Söz konusu gizli toplantıya katılmak için en az 5 bin avro bağış şartı bulunduğu belirtilen haberde, belirli kişilere gönderilen özel davet mektubunda, "Ülkemizi tekrar normal ve sağlıklı bir yola sokma şansımız her zamankinden daha fazla" ifadeleri yer aldı.

Davetiyelerde, "Backwerk" isimli self-servis fırın zincirinin eski ortağı olan ve "Hans im Glück" restoran zincirinin sahiplerinden ünlü iş insanı Hans Christian Limmer ile tanınmış aşırı sağcı grup lideri Gernot Mörig'in imzasının bulunduğu açıklandı.

Toplantıya katılan çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda, aralarında Alman vatandaşlığı olanların da dahil olduğu milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören bir plan tartışıldı.

Toplantıya katılanlar, AfD'nin iktidar ortağı olması durumunda bu stratejiyi birlikte tam olarak nasıl uygulamaya koymak istediklerini anlattı.

AfD ülkede ikinci parti konumunda

Forza araştırma şirketinin 12-18 Aralık'ta 2501 kişiyle yaptığı anket sonucuna göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 31, AfD yüzde 23, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 14, Yeşiller yüzde 13, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5, Sol Parti yüzde 3 oy oranına sahip bulunuyor.

Kaynak: AA
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Almanya, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

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