Almanya'da bıçaklı saldırının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da bıçaklı saldırının şüphelisi tutuklandı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde gerçekleşen bıçaklı saldırının şüphelisi Issa Al H. tutuklandı. Suriye vatandaşı olan zanlı, terör örgütüne üye olmak, 3 kişiyi öldürmek ve 8 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor.

25.08.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının şüphelisi olarak gözaltına alınan Issa Al H. tutuklandı.

Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Suriye vatandaşı Issa Al H'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, zanlının "ülke dışında bir terör örgütüne üye olmanın" yanı sıra 3 kişiyi öldürmek ve 8 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandığı ifade edildi.

Issa Al H'nın terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini paylaştığı ve örgüte "23 Ağustos 2024'ten önce şu anda kesin olarak belirlenemeyen bir zamanda katıldığı" belirtilen açıklamada, radikal görüşlerinden dolayı zanlının 23 Ağustos'ta Solingen'deki festivalde mümkün olduğunca çok sayıda kişiyi öldürmeye karar verdiği iddia edildi.

Açıklamada, zanlının burada festival ziyaretçilerini arkadan boyun ve üst vücut bölgelerinden defalarca ve kasıtlı olarak bıçakladığı belirtilerek, saldırıda 3 kişinin öldüğü, bazıları ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, zanlının dün Solingen'de gözaltına alındığı, bugün de hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı bildirildi.

Zanlı polise teslim oldu

Alman basınının emniyet makamlarına dayandırdığı haberlere göre, Issa Al H. dün akşam polise teslim oldu. Zanlı polise aranan kişinin kendisi olduğunu söyledi.

Bu arada, emniyet güçleri Solingen kentinde bir mülteci yurdunda arama yaptı. Burada bulunan bir kişi, saldırgan ile temasta olduğu gerekçesiyle tanık olarak karakola götürüldü.???????

Sınır dışı edilecekti

Suriye'nin Deyrizor kentinde doğduğu belirtilen 26 yaşındaki Issa Al H, 2022'de Almanya'ya geldi ve Bielefeld kentinde sığınma talebinde bulundu.

Issa Al H'nin iltica talebi Almanya'da reddedildiği için geçen yıl Bulgaristan'a sınır dışı edilecekti. Ancak Issa Al H, Almanya'da saklanarak sınır dışı edilme tarihini geçirdi. Daha sonra sınır dışı edilme işlemi iptal edildi ve Federal Göç Dairesi Issa Al H'ye koruma statüsü verdi. Issa Al H. ardından Solingen'e gönderildi.

Dublin Anlaşması'na göre, bir sığınmacının ilk giriş yaptığı Avrupa Birliği (AB) ülkesi genellikle bu kişinin sığınma başvurusundan sorumlu. Issa Al H'nin Bulgaristan üzerinden AB'ye girdiği için Almanya'dan Bulgaristan'a sınır dışı edilmesinin söz konusu olduğu belirtildi.

Bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti

Solingen kentinde, şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen "Çeşitlilik Festivali'nde" düzenlenen bıçaklı saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadın hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.

Rasgele insanlara bıçaklayan saldırgan ise olay yerinden kaçmış, ülkenin emniyet birimleri saldırganı yoğun bir şekilde aramıştı.

Kaynak: AA

Ren Vestfalya, Almanya, Suriye, Dünya, Terör, Suç, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da bıçaklı saldırının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
18:35 Hizbullah lideri Nasrallah’tan ’’İsrail’e operasyon’’ açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik Hizbullah lideri Nasrallah'tan ''İsrail'e operasyon'' açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik
10:22 Elektronik sigara, Selen Görgüzel’in kızını hayattan koparıyordu Elektronik sigara, Selen Görgüzel'in kızını hayattan koparıyordu
10:01 Elon Musk bile destek verdi Yusuf Dikeç’in annesinin başörtüsünü hazmedemediler Elon Musk bile destek verdi! Yusuf Dikeç'in annesinin başörtüsünü hazmedemediler
09:25 Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor Videoyu izleyenler “Ne ara büyüdün“ demeden edemedi Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi
07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
05:16 Konya’da vahşi cinayet Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü Konya'da vahşi cinayet! Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
23:52 İstanbul’da 38 katlı lüks sitede yangın İstanbul'da 38 katlı lüks sitede yangın
22:42 Ünlü sanatçı Hakkı Bulut Tokat’ta hastaneye kaldırıldı Ünlü sanatçı Hakkı Bulut Tokat'ta hastaneye kaldırıldı
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 22:28:30. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da bıçaklı saldırının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement