Almanya\'da Çalışmak İsteyen Adaylara Öneriler

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DANIŞMANLIK şirketi LingoZet Almanya'da çalışmak isteyen adaylar için önerilerde bulundu. LingoZet Kurucusu ve Yöneticisi Zehra Şentürk Yavuz, "Almanya'da çalışmak isteyen adaylar, Nitelikli İş Gücü Göç Yasası kriterlerine uygunluklarını değerlendirmeli, mesleki niteliklerini kontrol etmeli, Almanca dil becerilerini geliştirmeli ve başvuru belgelerini Alman standartlarına uygun şekilde hazırlamalı" dedi.

Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) geçtiğimiz günlerde paylaştığı verilere göre, son 10 yılda yabancı işçi alımının en az iki katına çıktığına işaret ediyor. Bu ülkelerin ilk sıralarında yüzde 10'luk payıyla Türkiye geliyor. Konuyla ilgili konuşan LingoZet Kurucusu ve Yöneticisi Zehra Şentürk Yavuz, "Söz konusu gelişmeler, Almanya'nın iş gücü piyasasında dışa bağımlı hale geldiğini ortaya koyuyor. Öyle ki yılda yaklaşık 288 bin vasıflı yabancı işçi istihdamı olmadan, Alman iş gücü büyüklüğü 2040'ta yaklaşık 46,4 milyondan 41,9 milyona düşme riski taşıyor. Türkiye ve Almanya arasında işgücü köprüsü kuran bir organizasyon olarak biz de kariyerine Almanya'da devam etmek isteyenlere yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Almanya'da Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden yaklaşık 2,8 milyon kişinin çalıştığını ve halihazırda 700 bin civarı açık pozisyon bulunduğunu belirten LingoZet Kurucusu ve Yöneticisi Zehra Şentürk Yavuz, "Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı'na göre 801 meslek grubunun 352'sinde nitelikli iş gücü açığı bulunuyor. Nitelikli İş Gücü Göç Yasası gibi politikalarla nitelikli çalışanların ülkeye gelmesi kolaylaştırılsa da, özellikle inşaat, sağlık, endüstriyel üretim gibi sektörlerde hala ciddi bir işgücü eksikliği söz konusu" dedi.

'DİL BECERİLERİNİ GELİŞTİRMELİ'

LingoZet Kurucusu ve Yöneticisi Zehra Şentürk Yavuz, "Almanya'da çalışmak isteyen adaylar, Nitelikli İş Gücü Göç Yasası kriterlerine uygunluklarını değerlendirmeli, mesleki niteliklerini kontrol etmeli, Almanca dil becerilerini geliştirmeli ve başvuru belgelerini Alman standartlarına uygun şekilde hazırlamalı. Özellikle sağlık ve eğitim gibi yasayla düzenlenmiş mesleklerde denklik zorunluyken, diğer meslekler için de denklik işlemleri büyük önem taşıyor" dedi.

'İŞ BULMAK, ADAYLARIN YETKİNLİĞİNE VE DENKLİĞİNE BAĞLI'

Adayları Almanya'daki uygun pozisyonlara yönlendirdiklerini belirten Yavuz, "Danışanlarımızın Almanya'daki şirketlerle anlaşma yapması ya da işe alım sürecinde başarı elde etmesi tamamen onların yetkinliklerine bağlı. Bu nedenle iş garantisi gibi bir vaat sunmamız mümkün değil" diye belirtti.

'OLUMSUZLUKLARI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ÇALIŞANLARIN VE İŞVERENLERİN BİRBİRİNİ İYİ ANLAMASI ÖNEMLİ'

Yavuz, adayların dikkat etmesi için Türkiye'den Almanya'ya giden çalışanların en çok yaşadığı sorunları da paylaştı. Yavuz, "Türkiye'den Almanya'ya giden çalışanlar arasında yaşanan sorunların başında, iş ortamına uyum sağlayamama ya da şirketin çalışandan memnun kalmaması geliyor. Bu tür olumsuzlukları en aza indirmek için hem çalışanların hem de işverenlerin birbirini iyi anlaması ve net beklentilerle sözleşme imzalaması son derece önemli. Negatif örnekler her ne kadar az olsa da, bu gibi ihtimalleri göz önünde bulundurarak dikkatli bir şekilde hareket etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yavuz, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Almanya'ya göç sürecinde profesyonel ve güvenilir bir rehberlik almak isteyenlerin, mutlaka Almanya'yı yakından tanıyan, dile ve süreçlere hakim, alanında uzman danışmanlarla çalışmalarını öneriyorum. Çünkü doğru rehberlik, başarılı bir göç sürecinin anahtarıdır. Geçmiş yıllarda edindiğimiz deneyimlerin ışığında, 2025'te süreçlerimizi ve işleyişlerimizi daha etkili hale getirmek için önemli değişiklikler yapacağız. Bu kapsamda, aday seçiminde çok daha titiz ve özenli bir yaklaşım benimsiyoruz."