 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yılbaşı öncesi planlanan Filistin'e destek gösterisi, polis izni alınamadığı için bugün yapıldı. Binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için toplandı. Gösteride Alman hükümetinin tutumu eleştirildi ve Gazze'deki katliama son verilmesi çağrısı yapıldı. Yılbaşı akşamı düzenlenmesi planlanan benzeri yürüyüş ise güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Almanya\'da Filistin\'e destek gösterisi düzenlendi
30.12.2023 - 20:38,
Abone Ol

- Almanya'da yılbaşı öncesi Filistin'e destek gösterisi

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın akşam düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisi Alman polisinin izin vermemesi nedeniyle bugün yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde binlerce masum sivile yönelik saldırıları sürerken, dünyanın dört bir yanında İsrail'e tepkiler büyüyor. Almanya'da bugün başta başkent Berlin olmak üzere Mainz, Düsseldorf ve birçok kentte eş zamanlı Filistin'e destek etkinlikleri düzenlendi. Başkentin önemli merkezlerinden Ku'Damm'da Adenauerplatz Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'de uyguladığı şiddetin sona ermesi için çağrıda bulundu. Filistin Milli Marşı'nın çalmasıyla başlayan gösteride, uluslararası topluma ve Alman hükümetine çağrıda bulunularak, Gazze'deki katliama göz yumulmaması istendi. Konuşmacılar özellikle, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un tutumunu eleştirerek, bu ikiliyi seçmenlerine ihanet etmekle suçladı.

"Baerbock, Scholz kana susamışlığınız ne zaman bitecek"

Mitingde yapılan konuşmada, "İsrail'in saldırılarında şimdiye kadar sadece ölen çocukların sayısı 12 bini buldu. Filistin'deki kardeşlerimizin sesi olmak için bugün buradayız. Alman hükümetinin, Filistin'de Filistinlilere uygulanan soykırımın, etnik temizliğin sona erdirilmesi konusunda harekete geçmesini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Konuşmacılar, özellikle mevcut hükümetin yaptığı, "Bundan sonra kriz bölgelerine silah göndermeyeceğiz" açıklamasına rağmen, son zamanlarda Almanya'dan İsrail'e silah satışının 10 kat arttığına dikkat çekti.

Konuşmaların ardından yürüyüşe geçen Filistin destekçileri, üzerinde "Filistin İçin Adalet", "Baerbock, Scholz kana susamışlığınız ne zaman bitecek" yazan pankartlar taşıdı. Ayrıca yine güzergah boyunca "Özgür Filistin", "Savaşı Durdurun, Katliamı Durdurun" sloganları atıldı.

Yılbaşı yürüyüşü yasaklandı

Yılbaşı akşamı düzenlenmesi planlanan ve izin alınan "No Celebration During Genocide" (Soykırım Esnasında Kutlama Yok) adlı Filistin'le dayanışma yürüyüşü ve aynı akşam düzenlenmesi planlanan benzeri protesto gösterileri polis tarafından son anda güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Planlanan izinli yürüyüş, yılbaşı akşamı havai fişek ve maytap atılması yasak olan bölgede düzenlenecekti ve saat 22.30'da başlayıp 01.00'da sona erecekti. Berlin polisi, gergin ortamın arbede yaşanmasına ve güvenlik sorunu oluşmasına yol açabileceğini düşünüyor.

Geçtiğimiz yıl 31 Aralık akşamı, Neukölln ilçesindeki aynı bölgede büyük sorunlar yaşanmış, sokak ortasında polise, itftaiye araçlarına, ambulanslara ve belediye otobüslerine havai fişekler atılmıştı. Zaman zaman bu kişilerle polis arasında arbede yaşanmıştı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Filistin, Almanya, Berlin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika


19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16
İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52
'Süper Kupa oynanmasın' diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün

Son Dakika
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37 Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18 Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16 İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52 "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 21:33:39. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement