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Almanya'da meclisin çifte vatandaşlık kararı ülkede yaşayanlar tarafından olumlu karşılandı - Son Dakika
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Almanya'da meclisin çifte vatandaşlık kararı ülkede yaşayanlar tarafından olumlu karşılandı

Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılacak yasa tasarısının Federal Meclis'te kabul edilmesi, başta Türkler olmak üzere ülkede yaşayanlar tarafından olumlu karşılandı. Köln'de yaşayanlar, yeni yasanın kabul edilmesini sevinçle karşıladıklarını ifade ettiler. Tasarıyla Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi kısaltıldı ve çifte vatandaşlık imkanı tanındı. Yasa, Cumhurbaşkanı onayı sonrası yürürlüğe girecek.

Almanya\'da meclisin çifte vatandaşlık kararı ülkede yaşayanlar tarafından olumlu karşılandı
23.01.2024 - 11:17,
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Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılacak yasa tasarısının Federal Meclis'te kabul edilmesi, başta Türkler olmak üzere ülkede yaşayanlar tarafından olumlu karşılandı.

Köln'de yaşayanlar, AA muhabirine, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümetince hazırlanan "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu" başlıklı tasarının kabul edilmesini sevinçle karşıladıklarını ifade ettiler.

Kentte esnaflık yapan Hidayet Yiğit, 2005 yılında Alman vatandaşlığına geçtiği için mecburen Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kaldığını ve bu kararla tekrar Türk vatandaşlığına dönüp çifte vatandaş olabileceği için mutlu olduğunu söyledi.

Şu anki mevcut hükümetin en isabetli kararının çifte vatandaşlık yasasını meclisten geçirmek olduğunu belirten Yiğit, "Bu, buradaki yabancılar, özellikle Türkler için büyük bir şans. Belki ülkede 2 milyona yakın Alman vatandaşlığına geçmek isteyen Türk vatandaşı var. Yasa yürürlüğe girdikten sonra insanımız buna büyük ilgi gösterecektir. Çünkü hem buradaki haklarını hem Türkiye'deki haklarını korumak için çifte vatandaşlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türkiye'den Almanya'ya göç eden ilk kuşak arasında yer alan Şefik Karagüzel, yaklaşık 30 yıldır çifte vatandaşlık hakkının Türklere de verilmesi için mücadele ettiklerini aktararak, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karagüzel, "Biz bulunduğumuz ülkeyi, yani burayı, Almanya'yı ikinci ülkemiz olarak kabul ediyoruz. Vatandaşlığın olsun ya da olmasın bu memleketin başına gelecek herhangi bir sıkıntıda sanki buranın vatandaşı gibi burayı korumaya, kollamaya ve kalkındırmaya çalışırız. Bunun için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yakında bu millet uyanır ya da buradaki idareciler uyanır ve vize konusundaki olan bu sıkıntıyı da ortadan kaldırır." değerlendirmesinde bulundu.

Emekli Osman Nortoğlu da, yeni kanunun iyi bir şey olduğunu ancak kendileri için artık geç kalındığını belirterek, "Çünkü yaşımız gelmiş, oraya gidip geleceğiz, uğraşacağız. Zamanında iki devlet, arasında anlaşsaydı daha iyi olacaktı. Gençlere tavsiye ederim, hiç durmadan koşsunlar." şeklinde konuştu.

Emekli Necdet Ergül ise, "Hangi ülkenin vatandaşı olursan ol, kapıda kendi ismin yazıyor. O yüzden bu vatandaşlığa geçme işi bana hiç akılcı gelmiyor. Herkes kendi bilir tabii. Benim çocuklarım mesela ben pasaportumu teslim etmem diyor, ben neden Alman olayım ki ben Türküm diyor. Herkes bir olmaz." ifadelerini kullandı.

Almanlar da olumlu karşılıyor

Köln'de yaşayan Alman vatandaşı Katrin Kinderdick, partnerinin Türk olduğunu ve bu kararın yasalaşmasından sonra çifte vatandaşlık alabilecek olmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.

Kinderdick, "Bence bu iyi bir şey, çünkü belli bir esneklik sağlıyor,; göçmen geçmişi olan insanlar, köklerinin olduğu ülkede daha uzun süre kalabilirler, aynı zamanda yaşadıkları ülkede de kalabilirler. Mesela şu an Avrupa Birliği ülkesi pasaportuyla Almanya'ya ulaşım şansı var. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

Haithem isimli Alman vatandaşı, "Çifte vatandaşlıkla ilgili bir sorunum yok, bu iyi bir şey. Eğer insanların bir şekilde iki pasaportu varsa ve kendinizi iki ülkeye bağlı hissediyorsanız, bu kişiye bir şekilde katkıda bulunuyorsa neden bir pasaporttan vazgeçesiniz ki?" diye konuştu.

Alman vatandaşı olan Pia ise "Çifte vatandaşlığın aslında iyi olduğunu düşünüyorum. Bence bu, bundan yararlanabilecek insanlar için iyi bir fırsat." yorumunu paylaştı.

"Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu Yasası"

Kamuoyunda "çifte vatandaşlık yasası" olarak bilinen "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu Yasası"yla Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi, 8 yıldan 5 yıla indirildi.

Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşürüldü.

Çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan "opsiyon modeli" tamamen kaldırılmış oldu.

Almanya'da doğan çocuklar, Alman vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek.

Alman vatandaşlığına geçiş için ayrıca kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini, sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor. Misafir işçi jenerasyonu yani 1960'larda Almanya'ya gelen Türk işçiler ile son 2 yılda 20 ay tam gün çalışan yabancılar ve tam gün çalışan kişilerin yabancı eşleri bundan muaf tutulacak.

Misafir işçi jenerasyonu için Alman vatandaşlığına geçişteki yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak.

Yasa, Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in onayı sonrası resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
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